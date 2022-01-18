В Петербурге выявили 592 случая "омикрона"

В Петербурге штамм "омикрон" выявлен у 592 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по Северной столице.

В 42 эпизодах "омикрон" доставили с собой студенты, вернувшиеся с каникул. Еще пять случаев - это туристы, прибывшие для знакомства с достопримечательностями Петербурга, и 14 заболевших - горожане, побывавшие в заграничных поездках. Все остальные случаи - местные.

"Омикрон" быстро распространяется. Накануне новый штамм был подтвержден у 168 человек.

Всех заболевших санитарные врачи отправляют на самоизоляцию. Члены их семей, а также все, кто контактировал с заболевшими, также находятся на самоизоляции. Каждый из них прошел тестирование на коронавирус.

Внимание к "омикрону" санитарные врачи объясняют тем, что он распространяется в семь раз быстрее других штаммов коронавируса, опасность для окружающих человек представляет уже в первый день после заражения.