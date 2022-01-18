В Вологде с открытием нового детсада исчезла очередь в дошкольные учреждения

В Вологде с открытием нового детсада с ясельными группами исчезла очередь в дошкольные учреждения. Не будет проблем у родителей и в самом "молодом" районе Архангельска. В январе детсад "Семицветик" примет первых малышей.

Этот микрорайон наиболее активно растущий. Потребность в садиках наиболее острая, поэтому средства нацпроекта "Демография" решено направить в этот район.

В "Семицветике" 12 групп для 280 воспитанников от года до семи лет. Все семьи микрорайона, у кого есть дошколята, получат заветные места. В штат садика приняли 24 воспитателя и шесть специалистов, среди которых психолог, логопед, социальный педагог и педагог дополнительного образования. Малыши смогут заниматься песочной анимацией, хореографией, ритмикой, вокалом.

А у директора "Семицветика" Светланы Страздаускене появилась идея оборудовать комнату для релаксации: "У нас есть одно свободное помещение, и мы хотели бы открыть в нем сенсорную комнату. Это очень важно для самых маленьких, а также для ребят с речевыми нарушениями". Глава Поморья Александр Цыбульский поручил правительству региона предусмотреть средства на закупку оборудования для комнаты. А в администрации города помогут разработать ее дизайн.

В Тыве новый детсад с ясельными группами в городе Шагонар уже открылся - в конце декабря. Тоже в рамках нацпроекта. Улуг-Хемский кожуун (район), где расположен город, один из крупнейших в республике. И население здесь демонстрирует высокую рождаемость. Так что потребность в дошкольных учреждениях растет. Новый детсад "Бодаган" ("Верблюжонок") рассчитан на 280 малышей. Плюс - 85 рабочих мест для персонала, что для Тувы тоже важно. В двухэтажном здании кроме спален и игровых есть музыкальный, спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога.

Площадь нового детсада - самая большая в Вологде. Здесь разместились группы, музыкальные и физкультурный залы, бассейн, классы для учебы

В Тыве на 2022 год намечена сдача пяти садиков, сообщили в пресс-службе правительства.

В Вологде новый детсад на 420 мест обошелся в 440 миллионов рублей. "Набран колоссальный темп строительства, какого на Вологодчине не было никогда. За семь лет мы построили 25 детских садов", - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Площадь нового детсада - самая большая в Вологде. На восьми тысячах "квадратах" разместились группы, музыкальные и физкультурный залы, бассейн и помещения для дополнительного образования. Сотрудники с восхищением показывают свои кабинеты. Есть центр по правилам дорожного движения. А в бассейне дети смогут заниматься два раза в неделю с трех лет. Особая гордость - пищеблок с жироуловителем и стерилизатором для ножей.

С начала реализации национального проекта "Демография" создано 180 тысяч мест в ясельных группах. Во всех регионах открывают современные комфортные детсады с такими группами. И дошкольное образование становится доступнее для детей до трех лет.

180 тысяч новых мест в яслях создано с 2019 года - с начала реализации нацпроекта "Демография"

Среди новых садиков - и "Светлячок" в селе Майма Республики Алтай. В нем три группы для детей от полутора до трех лет на 60 мест. Садик открылся в апреле 2021 года, и сейчас его посещают 105 детей.

Всего по национальному проекту "Демография" в Майминском районе республики запланировано строительство четырех детских садов на 125 мест каждый. Это позволит закрыть очередность в дошкольные образовательные учреждения в Майме.

Детсады с ясельными группами позволяют мамам раньше выйти на работу, если есть такая необходимость. Еще одни важный плюс: в современных садиках дети могут разносторонне развиваться, заниматься с логопедом и психологом.