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18.01.2022 16:59
Рубрика: Общество

Власти Петербурга заявили о повышенной готовности к "омикрону"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Система здравоохранения Петербурга приведена в состояние повышенной готовности в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон", сообщили власти города на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Голикова предупредила о повышенной нагрузке на амбулатории из-за "омикрона"

В частности, резерв коечного фонда будет поддерживаться в объеме не менее 20 процентов. При необходимости будет привлечен дополнительный персонал. Амбулаторному звену планируется уделить повышенное внимание: будет увеличено количество выездных инфекционных бригад в поликлиниках, организована оперативная доставка лекарств и тестов, повышена производительность ПЦР-лабораторий и количество КТ-исследований. Предполагается создать дополнительные бригады скорой помощи и привлечь медиков-старшекурсников для работы в поликлиниках.

В Смольном также отметили, что медики, соцработники и работники сферы образования будут вакцинированы повторно. Будет увеличен запас медикаментов для амбулаторных пациентов, расширены телемедицинские технологии. Для тех, кто прибывает в Петербург из стран с повышенной заболеваемостью, в аэропорту Пулково будет организовано двадцать дополнительных мест для тестирования.

К настоящему моменту в Санкт-Петербурге полностью прошли вакцинацию более трех миллионов человек. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 88 процентов.

По словам заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, Санкт-Петербург - один из четырех регионов страны, где коллективный иммунитет к COVID-19 достиг 80 процентов. Этого показателя добились также в Карелии, Севастополе и на Чукотке.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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