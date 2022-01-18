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18.01.2022 08:30

Энергетики прошли тренинги по нулевому травматизму на производстве

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
В 2021 году почти 1,6 тысячи работников компании "Россети Юг" прошли обучающие развивающие тренинги по концепции "нулевого травматизма".
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Также подготовлена вторая группа тренеров, которые и обучают энергетиков новому методу организации охраны труда и производственной безопасности. Теперь в компании 24 тренера нулевого травматизма. Это сотрудники подразделений охраны труда и управления персоналом.

Фото: ПАО "Россети Юг"
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Новый метод организации работы по предотвращению травматизма - "Vision Zero", хорошо зарекомендовавший себя в других странах, внедряется в "Россети Юг" с 2020 года.

Данная концепция предусматривает изменение ключевых подходов в работе по охране труда. В результате формируется институт лидерства на всех уровнях управления, меняется роль специалистов служб производственной безопасности и производственного контроля с инспекторской на партнерскую.

Обучающие тренинги - это один из элементов комплекса мероприятий, которые реализуются в концепции "нулевого травматизма". Также на предприятии пересмотрели подходы к проверкам в подразделениях и решили отказаться от оценки эффективности их работы по охране труда по количеству выявленных нарушений и отстраненных от работы бригад.

Специализированный учебный курс по концепции "нулевого травматизма" включен в программы обучения и повышения квалификации работников.

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