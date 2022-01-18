Крымчанин первым в РФ начал выращивать шафран в промышленных масштабах

На европейском рынке один грамм этой редкой пряности стоит 10 евро. Все поставки шафрана в Россию до сих пор шли из Ирана, но теперь его выращивают и в Крыму. Почему шафран стоит так дорого и каких усилий стоило начать его производство на полуострове, рассказал первопроходец в этом уникальном бизнесе Андрей Дзюба.

Хотите верьте, хотите нет, но заниматься выращиванием шафрана Андрей начал три года назад потому, что он ему приснился. Нет, даже не сам цветок, а именно слово: четко и явственно привиделось во сне, да так, что утром он решил узнать, что же это такое. И началось увлечение предпринимателя редким цветком и еще более редкой пряностью, соперничать в цене с которой сегодня могут немногие продукты.

Первым делом Андрей, конечно, обратился к интернету, но, прошерстив все сайты в русскоязычном сегменте, понял, что ничего стоящего, и главное достоверного, там не найти. Расширил поиски в европейском и мировом сегменте, благо хорошее знание английского языка помогло. Тогда предприниматель и узнал, что свыше 90 процентов мирового производства этой специи приходится на Иран.

- Шафран бывает премиального качества и более низкого, - рассказал Андрей Дзюба. - У Ирана весь премиальный забирает Испания по 10 евро за грамм и Арабские Эмираты по восемь долларов за грамм. Остальная часть урожая расходится по всему миру.

Казалось бы, есть уникальная бизнес-ниша, но тут же возник вопрос: где взять посадочный материал и вообще можно ли шафран выращивать в Крыму? Ведь климат в Иране более жаркий и засушливый, чем на полуострове. Посадочный материал крымчанин решил поискать в мировом хабе индустрии цветоводства - Голландии.

Переговоры в сети поначалу ни к чему не привели. Найти клубни шафрана оказалось сложно и там. А еще сложнее было доставить их в Россию и найти канал оплаты в обход санкций. В одной компании крымчанину ответили, что могут выслать партию клубней, но не гарантируют результат. Такой подход Дзюбу не устроил. Другие просто проигнорировали запрос. Наконец нашлась фирма, с которой Андрей договорился о доставке в Россию с оказией партии из 120 килограммов клубней шафрана. 100 тысяч рублей на покупку долгожданного груза пришлось одолжить у друзей, но то, о чем так долго мечтал, предприниматель получил.

Параллельно с поисками посадочного материала Андрей искал ответ на второй вопрос: а будет ли расти редкий цветок в Крыму и как его выращивать? Поиски вывели на украинских фермеров, которые уже занялись этим бизнесом. Андрей съездил на Украину, посмотрел все на месте, послушал, как это делают у них, но информация была самая общая, раскрывать секреты никто не хотел. Обнадеживало, что цветок успешно растет севернее Крыма и дает хороший урожай.

Особенность выращивания шафрана в том, что сажать его нужно в августе, а собирать урожай уже в октябре. 40-45 дней длится полный цикл выращивания цветка до сбора соцветий. Клубни из Голландии пришли в конце августа, когда оптимальные сроки посадки уже были пропущены. К тому же закапывать луковицу цветка нужно на 20 сантиметров в землю. При такой посадке необходим плуг, а его у предпринимателя не было. Но отступать было поздно, да и не в правилах Андрея, и он взялся за лопату. Луковица шафрана размером с грецкий орех. Представьте, все 120 килограммов пришедших в первой партии фермер высадил вручную, прокопав больше 100 рядов.

- 21 сентября я посадил последнюю луковицу, - вспоминает Андрей Дзюба. - Участок разбил на три части и экспериментировал с разными методиками выращивания этой незнакомой для нас культуры.

Голландцы приложили к клубням инструкцию, как их выращивают у них в стране. Так что первая делянка была заложена по голландской технологии. На втором участке Андрей опробовал иранскую методику. Там для подкормки применяют органические удобрения. Наконец третий участок он сам назвал крымским, потому что тот не походил на два других, и, закладывая его, предприниматель руководствовался интуицией и небольшими знаниями о выращивании клубневых цветов.

Увы, голландский участок не принес урожая. Немного его было и на иранском. Как не удивительно, лучший результат был именно на крымском наделе. В первый год урожай шафрана составил 20 граммов. Меньше, чем можно было ожидать.

В прошлом году Андрей Дзюба собрал третий урожай пряности - 540 граммов. Больше него о выращивании шафрана в Крыму, да и вообще в России, сегодня не знает никто. Андрей уже может консультировать и продает первые, пока небольшие партии клубней собственного производства. У него можно купить их и в розницу для декоративного выращивания.

Увы, на внутреннем российском рынке много подделок шафрана. За небольшие деньги предлагают купить щепотку пряности, но это скорее всего будет сафлор или что-то еще, но только не шафран. Свою продукцию крымчанин предлагает местным крафтовым сыроварням, мини-колбасным цехам, в планах сотрудничество с кондитерами и производителями косметики. Дзюба получил сертификат качества своей продукции по стандартам ЕврАзЭС. Теперь в планах получить сертификат качества ISO и выйти с крымским шафраном на мировой рынок. Кстати, в международной торговле минимальная партия составляет 10 килограммов. Андрей уже отправлял свою продукцию на пробу в Арабские Эмираты, там она получила высокую оценку.

- Чтобы начать промышленное выращивание, в первый год нужен минимум гектар земли, - говорит Андрей Дзюба. - За день можно засаживать до 10 соток клубнями. Сама по себе культура достаточно неприхотлива. Необходимо капельное орошение и прополка. Я уверен, что шафран можно выращивать и в Крыму, и в Краснодарском крае.

Андрей связывался с коллегами в Иране, там есть автоматические линии обработки цветков. В Тегеране такая линия стоит 5 миллионов рублей, плюс транспортные расходы, таможенная пошлина, так что сейчас покупка предпринимателю не по карману. Мечтает Андрей Дзюба и о собственном мини-заводе для выращивания водоросли хлореллы. Из нее получается отличное органическое удобрение.

- Отказ от минеральных удобрений - общемировой тренд, - говорит Андрей. - Поэтому в Иране при выращивании шафрана применяют только органику - навоз. Если хочешь выйти на мировой рынок, нужно следовать этим правилам. Сейчас я использую сидериты - горчицу, фацелию. Хлорелла будет отличной альтернативой в органическом земледелии.

Кстати

Цветы шафрана собирают только вручную. Особенность растения в том, что весь урожай нужно собрать в течение одного, максимум двух дней. При температуре воздуха 20 градусов Цельсия цветок увянет уже к вечеру, и тогда отделить его главную ценность - соцветие - будет крайне трудно. При температуре воздуха 10 градусов Цельсия на уборку есть два дня. Поэтому в поле сборщики выходят в шесть часов утра. За день один человек собирает 10-15 граммов пряности. Чтобы получить один грамм, нужно собрать 130-150 цветков.

Справка "РГ"

Шафран (Crocus) - род многолетних клубнелуковичных травянистых растений семейства ирисовые или Касатиковые (Iridaceae). Высушенные рыльца цветков шафрана посевного с глубокой древности используются как пряность. Этот цветок упоминается в египетских папирусах, в книгах Соломона и Гиппократа, в поэмах Гомера. Согласно исследованиям, шафран может предотвратить развитие некоторых форм рака и депрессии. Возможно, шафран обладает свойствами, позволяющими замедлять потерю зрения у пожилых людей. Эти свойства растения только начинают изучать.