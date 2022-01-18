На Дону запретили смех и шампанское при заключении брака в ЗАГСе

В Ростовской области вступило в силу постановление о порядке проведения церемонии заключения брака в торжественной обстановке органами записи актов гражданского состояния Ростовской области.

Так, в церемонию бракосочетания внесены некоторые изменения. В зале торжественных церемоний обязательно должны быть предусмотрены предметы государственной символики: государственный флаг Российской Федерации, государственный герб.

Церемония заключения брака в торжественной обстановке предполагает наличие сценария и включает в себя торжественную речь работника, ответственного за государственную регистрацию брака. При этом максимальное время проведения церемонии должно составлять не более 40 минут.

Введены новые правила поведения и для участников церемонии. Например, не допускается пребывание в зале торжеств в верхней одежде, грязной обуви, с огромными рюкзаками, пакетами и сумками. Под запретом теперь на свадьбе смех, громкие восклицания и разговоры (в том числе по телефону). Также запрещено теперь распитие спиртных напитков, в том числе шампанского.