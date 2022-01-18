На трассе под Волгоградом образовалась гигантская пробка из сотен фур

В Волгоградской области на трассе в Саратовском направлении скопились несколько сотен фур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД. Причиной образования гигантской пробки в обоих направлениях стали погодные условия - снег и метель.

Дорожная обстановка осложнена в Камышинском районе. Из-за рельефа местности и плохой погоды большегрузы остановились. Сильная боковая метель мешала тяжелым автомобилям преодолеть подъем. Для урегулирования ситуации на место направлены дорожные службы и дополнительные экипажи ГИБДД.

Как стало известно позднее, благодаря дорожным службам, нескольким большегрузам все же удалось подняться в гору.

Отметим, на трассах в Новониколаевском, Михайловском, Новоаннинском районах московского направления, а также в направлении Ростовской области (в Чернышковском районе), также наблюдаются сложные погодные условия - порывистый ветер, метель, однако движение транспорта осуществляется в штатном режиме.