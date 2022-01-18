Предприятия Ростовской области увеличили экспорт продукции за рубеж

Донской бизнес укрепляет свои позиции на внешнем рынке и увеличивает экспортную выручку. За девять месяцев прошлого года компании Ростовской области поставили за рубеж продукцию более чем на восемь миллиардов долларов. По сравнению с 2020 годом экспорт и торговый оборот выросли примерно на 30 процентов.

Поставки из региона идут в 139 стран мира, это продовольственные товары, продукция машиностроения, металлургии и химической промышленности. Всего на Дону насчитывается более 2000 предприятий-экспортеров.

Эксперты подчеркивают, что активизация внешнеэкономической деятельности объясняется, в частности, поддержкой местного бизнеса при налаживании связей с иностранными партнерами.

- Выстроенные коммуникации на уровне губернатора с нашими партнерами приводят к оживлению деловой активности между странами, - отметил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

По его мнению, из-за сложной эпидемиологической ситуации формат международного сотрудничества изменился, активно используются средства видео-конференц-связи, но вектор работы остался прежним: укрепление экономических, гуманитарных связей и расширение партнерских отношений Ростовской области со странами СНГ и дальнего зарубежья. Активность на международном поле деятельности постепенно возобновляется.

Это оценили находящиеся на Дону представители дипломатического корпуса других стран. По словам руководителя отделения посольства Белоруссии в Ростове Дениса Тимохина, 2021 год был насыщенным и с гуманитарной, и с экономической точки зрения.

- В этом году нам удалось провести несколько видеоконференций, недавно прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Ростовской областью. Был подписан план мероприятий на 2021 - 2023 годы, - сказал Денис Тимохин. - Очень рассчитываем, что новый год будет еще лучше. Мы поставили огромное количество задач.

Привлечь новых партнеров, как рассчитывают региональные чиновники, поможет Организации черноморского экономического сотрудничества, заседание которой намечено на Дону в 2022 году. Помимо встреч с послами и официальными представителями разных стран, власти региона готовы организовать общение бизнесменов.

- Главные действующие лица в этом мероприятии - бизнесмены, они будут принимать решения о взаимодействии с предпринимателями других стран. Задача власти - создать нормотворческую базу, позволяющую им работать в нашем регионе, - подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В перспективе компании из аграрного донского региона могли бы активно выходить на рынок Индии и Китая.

- Продовольственный рынок - один из крупнейших на планете. К примеру, в Китае ежегодное потребление маша, бобовой культуры, растет из года в год: если в 2018 году оно составляло 89 000 тонн, то в 2019-м - 113 000, в 2020-м - 205 000. Из-за нехватки маша, который включен в рацион практически каждого китайца, КНР импортирует его из других стран. С представителями Китая бизнес нужно вести очень осторожно. Выходя на этот рынок, нужно хорошо понимать его конъюнктуру, а также специфические требования импортеров КНР к поставщикам из РФ, которые затрагивают бизнес-коммуникации, производственную базу и качество поставляемого товара, - отмечает учредитель одной из крупных компаний Клим Комаров.