"Россети Юг" зафиксировали пик энергопотребления в сетях в 2021 году

Среди филиалов "Россети Юг" максимальное потребление электроэнергии в 2021 году зафиксировано 21 января в сетях волгоградского филиала компании. Оно составил 2505 МВт.

В Волгоградской области это был самый холодный день месяца и один из самых морозных в году - столбик термометра опускался до минус 20 градусов.

В Ростовской и Астраханской областях максимум потребления зафиксирован 21 июля (2450 МВт в сетях ростовского филиала и 722 МВт в сетях астраханского). В Калмыкии самый энергоемкий день выпал на 23 июня - потребление, при температуре +30,1 С, составило 139 МВт.

Во второй половине июля на юге страны несколько раз преодолевался исторический максимум потребления электрической мощности.

Превышение этих показателей летом стало уникальной особенностью минувшего года. Ранее в ЕЭС России исторические максимумы в масштабах объединенных энергосистем фиксировались только зимой.

Всего по данным объединенного диспетчерского управления Юга, за двенадцать месяцев 2021 года потребление электроэнергии в объединенной энергосети Юга России составило 108,2 миллиарда кВт*ч, что на 7,5 процента больше объема потребления за 2020 год.