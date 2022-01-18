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18.01.2022 16:25

"Россети Юг" зафиксировали пик энергопотребления в сетях в 2021 году

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Среди филиалов "Россети Юг" максимальное потребление электроэнергии в 2021 году зафиксировано 21 января в сетях волгоградского филиала компании. Оно составил 2505 МВт.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Волгоградской области это был самый холодный день месяца и один из самых морозных в году - столбик термометра опускался до минус 20 градусов.

В Ростовской и Астраханской областях максимум потребления зафиксирован 21 июля (2450 МВт в сетях ростовского филиала и 722 МВт в сетях астраханского). В Калмыкии самый энергоемкий день выпал на 23 июня - потребление, при температуре +30,1 С, составило 139 МВт.

Фото: ПАО "Россети Юг"
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Во второй половине июля на юге страны несколько раз преодолевался исторический максимум потребления электрической мощности.

Превышение этих показателей летом стало уникальной особенностью минувшего года. Ранее в ЕЭС России исторические максимумы в масштабах объединенных энергосистем фиксировались только зимой.

Всего по данным объединенного диспетчерского управления Юга, за двенадцать месяцев 2021 года потребление электроэнергии в объединенной энергосети Юга России составило 108,2 миллиарда кВт*ч, что на 7,5 процента больше объема потребления за 2020 год.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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