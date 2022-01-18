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18.01.2022 18:45
Рубрика: В мире

Сирия загрузит порты и верфи Крыма

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Загрузку Феодосийского и Керченского морских торговых портов в Крыму связывают с развитием экономического сотрудничества между полуостровом и Сирийской Арабской Республикой (САР). Совместная судоходная компания на первых порах будет арендовать корабли для работы на маршруте Крым - Тарту, но в дальнейшем есть возможность заказывать строительство собственных судов на предприятиях Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, комментируя итоги совместного заседания рабочей группы в рамках реализации соглашения между Крымом и Сирией.
Фото: Пресс-служба Совета министров Крыма Фото: Пресс-служба Совета министров Крыма
Фото: Пресс-служба Совета министров Крыма

Аксенов подтвердил ранее обнародованную информацию о передаче имущественных комплексов Феодосийского и Керченского морских торговых портов в федеральную собственность. Это должно повысить их загрузку, в том числе на сирийском направлении, поскольку Крым - ближайшая в России точка на пути к Ближнему Востоку.

Фото: Сергей Винник/РГ
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- Мы рассчитываем, что грузооборот этих двух портов вырастет до 5 миллионов тонн в год на первом этапе и в будущем до 14 миллионов тонн в год, - сказал Аксенов. - Сирийский порт Тартус готов принимать грузы, в 2019 году у нас подписано соглашение с провинцией Латакия, их порт также может принимать часть грузов.

На первых парах совместная сирийско-крымская судоходная компания может арендовать суда, которые уже находятся под санкциями, отметил Аксенов. В дальнейшем, когда будет понятен объем грузооборота, компания сможет фрахтовать или покупать суда для себя. При этом глава Крыма не исключил и строительство кораблей в Крыму по заказу сирийских партнеров.

- В области промышленности обсудили возможность судоремонта и строительства кораблей и судов различного назначения профильными предприятиями Крыма, - сказал Сергей Аксенов.

Сирийская сторона крайне заинтересована в поставках из Крыма зерна в объеме до 2 миллионов тонн в год. По итогам прошлого года экспортный потенциал республики на зерновом рынке составил около 1 миллиона тонн. Поэтому Дамаск заинтересован в поставках продовольствия не только из Крыма, но и из ДНР и ЛНР. Для снятия препятствий во взаиморасчетах стороны планируют открыть корреспондентские счета в банке РНКБ и "Коммерческом банке Сирии".

- Сирия вынуждена покупать до 1,5 миллионов тонн пшеницы и даже больше, - отметил министр экономики и внешней торговли САР Мухаммад Самер Аль-Халиль. - И Россия здесь играет ключевую роль.

В прошлом году Красногвардейский зерновой элеватор поставил в Сирию 200 тысяч тонн пшеницы. Однако еще два контракта по 50 тысяч тонн не были реализованы после введения Россией экспортных пошлин. Этот вопрос также будет обсуждаться на уровне правительства РФ. Кроме того, в сфере развития туризма глава Крыма Сергей Аксенов допустил открытие непрямых авиаперелетов из Симферополя в Дамаск и обратно, через аэропорты Краснодарского края или Еревана.

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Экономические и культурные связи между Крымом и Сирийской Арабской Республикой начали активно налаживаться в 2019 году. В этом году крымская правительству в августе посетила международную ярмарку в Дамаске. Там же состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. В конце декабря 2019 года Госсовет Крыма утвердил соглашение между Советом министров республики и министерством экономики и внешней торговли Сирии о партнерстве в торгово-экономической сфере.

На этой неделе в Крыму находится сирийская правительственная делегация во главе с министром экономического развития и внешней торговли САР Мохаммедом Самер аль-Халиль. По итогам заседания совместной рабочей группы стороны подписали ряд документов, в частности план совместных действия на 2022-2024 годы, нацеленный на реализацию договора о сотрудничестве, соглашение о развитии туризма и протокол заседания рабочей группы.

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