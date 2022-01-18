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18.01.2022 14:17
Рубрика: Общество

Ученые ЮФУ раскрыли принцип "перевода" мысленной речи в реальную

Текст: Лариса Ионова
Ученые Научно-исследовательского технологического центра нейротехнологий Южного федерального университета исследовали степень взаимодействия различных областей мозга в условиях реального и мысленного проговаривания различных слов. Брались простые слова: "вверх", "вниз", "вправо", "влево", "вперед", "назад". Об этом рассказали в Центре общественных коммуникаций Южного федерального университета.
В эксперименте участвовали студенты и магистранты университета. Фото: Пресс-центр ЮФУ В эксперименте участвовали студенты и магистранты университета. Фото: Пресс-центр ЮФУ
В эксперименте участвовали студенты и магистранты университета. Фото: Пресс-центр ЮФУ

Для проведения эксперимента были привлечены студенты и магистранты университета - все практически здоровые, не имеющие опыта участия в психофизиологических обследованиях.

Фото: ФГБНУ "Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН"
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Результаты исследования, опубликованные в журнале Biomedical Signal Processing and Control, показали, что в условиях реального проговаривания различных слов уровень синхронизации и взаимодействия различных структур мозга заметно повышался. Наиболее существенно - на частотах гамма-2-ритма (55-70 Гц).

Именно эти частоты играют ведущую роль в реализации когнитивных, то есть познавательных функций головного мозга.

Применение моделей машинного обучения и нейросетевой классификации показало значительное сходство мозговых механизмов формирования ординарной (устной) и внутренней (скрытой) речи.

Результаты, полученные в ходе исследования, имеют большие перспективы использования мысленной речи для разработки устройств на основе интерфейсов мозг-компьютер, обеспечивающих прямое сопряжение активности мозга человека с внешними устройствами - такими как моторизированные кресла, протезы конечностей, речевые коммуникаторы. Как отметил руководитель научной группы Научно-исследовательского технологического Центра нейротехнологий ЮФУ Дмитрий Шапошников, использование показателей когерентности и мысленного произнесения слов может помочь в разработке так называемых речевых "протезов" для парализованных лиц. В перспективе можно будет воспроизводить их мысленную речь, например, через "умную" колонку, подключенную к "мозгу" компьютера.

Сейчас ученые трудятся над тем, чтобы увеличить количество распознаваемых слов, а также совершенствовать методы анализа мозговой активности, в том числе за счёт применения алгоритмов искусственного интеллекта.

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