В Ялте из-за шторма и мороза на день отменили занятия в школах

В Ялте из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий занятия в школах 19 января полностью отменены. А в детсадах будут работать только дежурные группы. Об этом сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.

Завтра, в среду, в Крыму ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 5-10 градусов, в горах до минус 16, а днем минус 16. При этом в Ялте возможны порывы ветра до 16 метров в секунду.

- Занятия в школах Большой Ялты завтра отменяются и переносятся на субботу, 22 января, - сообщила Павленко. - Решение принял штаб ЧС. Просьба также по возможности оставить дома малышей, посещающих детские сады - в дошкольных учреждениях будут работать дежурные группы.

Сегодня Крым накрыл северо-атлантический циклон, который минувшей ночью принес местами до 15 миллиметров осадков (это треть месячной нормы января). К вечеру на полуострове похолодает до минус 10, и на дорогах прогнозируется гололедица. В связи с прохождением холодного фронтального раздела ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 15-20 метров в секунду и порывами до 27. Погода осложнила движение транспорта на трассе "Таврида" и на Ангарском перевале, где из-за снежного наката и гололедицы образовались пробки.