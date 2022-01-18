В Краснодаре из-за непогоды временно закрыли аэропорт

Международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II временно закрыт из-за обрушившейся на город непогоды. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании-оператора воздушной гавани.

"В связи с усилением ливневого снегопада, налипанием снега, необходимостью расчистки взлетно-посадочной полосы и ухудшением видимости до 500 метров аэропорт Краснодар закрыт до 14:00, - говорится в официальном сообщении. - Два рейса на вылет задержаны: рейс авиакомпании "Ютэйр" в Сочи и рейс авиакомпании "Руслайн" в Тамбов. На прилет задержаны два рейса авиакомпании "Победа" из Москвы (Внуково) и Казани, и рейс "Руслайна" в Тамбов".

В пресс-службе аэропорта также сообщили, что три рейса ушли на запасные аэродромы. В частности, в Ростов-на-Дону отправился лайнер авиакомпании "Россия", который летел в Краснодар из Санкт-Петербурга. Там же, в донской столице, приземлится и самолет авиакомпании PegasFly из Москвы (Шереметьево). Еще один борт авиакомпании S7 из Москвы (Домодедово) отправился на запасной аэродром в Анапу.

В воздушной гавани Краснодара сообщают, что, учитывая сложную метеообстановку в небе над Москвой, также возможны задержки по причине позднего прибытия рейсов из столицы.