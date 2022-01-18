В Краснодаре из-за непогоды временно закрыли аэропорт

Новости

IKEA выпустила в продажу игрушку по рисунку школьника из Петербурга 13:35
Умер единственный шестикратный обладатель Кубка европейских чемпионов 13:34
Деловые круги Германии призвали Бербок налаживать контакты с Россией 13:20
Лукашенко о конституционном процессе в Беларуси: Дальше два варианта 13:09
Садовничий: К обучению Алисы Тепляковой нужно подходить с осторожностью 12:59
ПФР предупредил о новой схеме мошенников с перерасчетом пенсий 12:45
В Европе опасаются двойной пандемии гриппа и коронавируса 12:45
Путин обсудит с президентом Ирана ядерную сделку 12:42
В Минобороны РФ сообщили о целях проверки сил реагирования Союзного государства 12:42
Переговоры Лаврова с главой МИД ФРГ начались в Москве 12:30
Макей заявил о росте недоверия между странами в регионе и мире 12:29
Стали известны место и дата прощания с журналистом Михаилом Зеленским 12:26
В Подмосковье мошенник обманул пятерых пенсионеров 12:05
На Дону запретили смех и шампанское при заключении брака в ЗАГСе 12:02
В Беларуси раскрыли подробности совместных учений с Россией 11:58
Оперштаб: В Москве выявлено 8342 новых случая COVID-19 11:55
В Беларусь в рамках проверки сил реагирования СГ начали прибывать подразделения ВС РФ 11:53
Какие финансовые вопросы больше всего волнуют россиян 11:47
В Минэкономразвития рассказали о работе по повышению зарплат в регионах 11:44
В годовщину прорыва блокады в Петербурге стартует акция "Блокадный хлеб" 11:44
В Москве в ресторанах начали принимать оплату по QR-кодам 11:30
Названы города, где при трудоустройстве чаще всего спрашивают QR-коды 11:27
Грызлов: Мы не оставим без внимания переброску сил НАТО к границам Беларуси 11:22
Гинцбург: Эффективность "Спутника V" против "омикрона" составляет 75% 11:22
Мишустин дополнил перечень имплантируемых по ОМС медизделий 11:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
18.01.2022 12:40
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре из-за непогоды временно закрыли аэропорт

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II временно закрыт из-за обрушившейся на город непогоды. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании-оператора воздушной гавани.

Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь
Аэропорт Симферополь поставил исторический рекорд пассажиропотока

"В связи с усилением ливневого снегопада, налипанием снега, необходимостью расчистки взлетно-посадочной полосы и ухудшением видимости до 500 метров аэропорт Краснодар закрыт до 14:00, - говорится в официальном сообщении. - Два рейса на вылет задержаны: рейс авиакомпании "Ютэйр" в Сочи и рейс авиакомпании "Руслайн" в Тамбов. На прилет задержаны два рейса авиакомпании "Победа" из Москвы (Внуково) и Казани, и рейс "Руслайна" в Тамбов".

В пресс-службе аэропорта также сообщили, что три рейса ушли на запасные аэродромы. В частности, в Ростов-на-Дону отправился лайнер авиакомпании "Россия", который летел в Краснодар из Санкт-Петербурга. Там же, в донской столице, приземлится и самолет авиакомпании PegasFly из Москвы (Шереметьево). Еще один борт авиакомпании S7 из Москвы (Домодедово) отправился на запасной аэродром в Анапу.

В воздушной гавани Краснодара сообщают, что, учитывая сложную метеообстановку в небе над Москвой, также возможны задержки по причине позднего прибытия рейсов из столицы.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

МИД РФ: Посольство России в Киеве работает в штатном режиме
Цена нефти Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 2014 года
Вашингтон: Решение о санкциях против России еще не принято
На Украине не исключили "воровство" российского газа
В Казахстане завели почти 700 уголовных дел после массовых беспорядков
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников