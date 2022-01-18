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18.01.2022 21:35
Рубрика: Общество

В Крыму открыли первый центр гуманитарной помощи при храме

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
В канун христианского праздника Крещения Господня по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в Симферополе при храме святой великомученицы Екатерины открыли первый в Крыму центр гуманитарной помощи "Екатерининский". В нем малоимущие, многодетные семьи, родители-одиночки и другие нуждающиеся люди смогут получить гуманитарную и психологическую помощь, а также консультации по правовым вопросам.
Центр "Екатерининский" открыл свои двери в канун Крещения Господня. Фото: Алексей Вакуленко/РГ Центр "Екатерининский" открыл свои двери в канун Крещения Господня. Фото: Алексей Вакуленко/РГ
Центр "Екатерининский" открыл свои двери в канун Крещения Господня. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

Проект создания центра, подготовленный Симферопольской и Крымской епархией, стал одним из ста победителей международного открытого грантового конкурса "Православная инициатива-2021". По словам настоятеля Свято-Екатерининского храма иерея Дионисия Волкова, впервые епархия получила грант в сумме одного миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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- Помимо него мы привлекли еще материальные средства, чтобы построить на территории храма отдельное здание для центра и впоследствии оборудовать его, - рассказал священник. - На строительство центра, которое стартовало летом прошлого года, ушло пять месяцев. Для Симферопольской и Крымской епархии это первый такой центр. Здесь мы будем оказывать людям помощь и поддержку в различных нуждах: вещами (одеждой и аксессуарами) и продуктами. В нашем центре мы соединяем тех, у кого есть желание и возможность помощь, с теми, кому нужна помощь. В будущем мы планируем организовать на его базе передачу во временное пользование различной техники, необходимой для воспитания маленьких детей - например, детских колясок: чтобы люди могли взять коляску, попользоваться и передать другим, кому к тому времени она так же будет нужна. Мы с уважением подходим к каждому человеку независимо от его социального статуса, положения. Все вещи - чистые, обработаны, аккуратно развешаны.

Отец Дионисий согласен, что внутри центр "Екатерининский" выглядит как магазин одежды.

- Только без денег, - улыбается он и полушутя добавляет: - Социализм!

Отец Дионисий Волков: в центре есть холодильник для хранения пожертвованных продуктов. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

Священник говорит, что идея создания центра пришла после того, как после открытия при епархии кризисного центра "Дом для мамы" волонтеры последнего стали выезжать в районы республики для оказания гуманитарной помощи (обеспечения средствами гигиены, детским питанием и тому подобным).

Фото: Галия Шакирова/РГ
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- Кризисный центр мы открыли в 2019 году, - вспоминает отец Дионисий. - В нем мы помогаем женщинам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Там они бесплатно живут, получают психологическую и социальную помощь, проходят ресоциализацию. Кто-то с детьми на руках оказался без крыши над головой, у кого-то проблемы с родственниками, некоторые женщины, будучи беременными, намеревались сделать аборт из-за бытовых условий. За два с лишним года - прошлой осенью мы отметили двухлетие - в центре прожили более 30 человек. Помимо жилищной помощи многие мамы по телефону обращаются за помощью гуманитарной, юридической, социальной.

По наблюдениям священника, в крымской глубинке, вдали от больших городов республики, много людей, которые проживают за чертой бедности.

- Заявки от них продолжают поступать, и наша задача - обратить на это внимание готовых помочь им людей, - поясняет он. - Ведь людям не сильно много нужно. Мы отдаем вещи, которые нам уже не нужны, мы их больше не носим, а для нуждающихся это спасение. Надо сказать, что в трудной жизненной ситуации оказываются совершенно разные люди, в том числе те, кто еще вчера был вполне благополучным. Так, недавно обратилась за помощью интеллигентная женщина. Они с супругом переехали в Крым, и здесь ее муж неплохо зарабатывал. Но он внезапно умер, она заболела ковидом и попала в больницу. А когда вернулась домой, то оказалось, что осталась ни с чем: ее обворовал приемный 16-летний сын. Но нам несложно протянуть руку помощи.

Переданные вещи, как и их получателей, координатор центра Екатерина Дядичко будет фиксировать в специальном журнале учета. Это, уверен отец Дионисий, поможет избежать передачи одежды спекулянтам.

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- У нас все строится на доверии, тем более что нуждающихся людей сразу видно: и то, что у них в глазах, и на сердце, - говорит священник. - Также будем развозить вещи по районам. Сейчас для полноценной оперативной слаженной работы нам необходимы волонтеры. Вещи нужно принять, перебрать, обработать, развесить. Поэтому приглашаем всех, кто желает послужить доброму делу и в достаточно комфортных условиях помочь ближнему. Кроме того, мы призываем предпринимателей, которые реализуют продовольствие, жертвовать нам скоропортящиеся продукты: в центре есть специальные холодильники для их хранения.

Координатор центра Екатерина Дядичко рассказала "РГ", что подготовка "Екатерининского" к открытию заняла три месяца. За это время было закуплено оборудование и обработаны и развешаны вещи.

Екатерина Дядичко: сейчас в центре в избытке женская и детская одежда. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

- Больше всего у нас сейчас вещей женских и детских, - рассказывает она. - Очень мало верхней одежды, которая сейчас самая необходимая. Несколько раз дети приносили вещи преждевременно умерших родителей. Мне запомнилась кожаная куртка и не ношеные свитера одного покойного мужчины. Мы просим жертвователей приносить вещи в хорошем состоянии, чтобы они как минимум были поглажены.

Справка "РГ"

Центр гуманитарной помощи "Екатерининский" расположен на территории храма святой великомученицы Екатерины в Симферополе по адресу: улица 60 лет Октября, 16/98. Время работы - с 10.00 до 14.00 (по понедельникам, средам и пятница). При этом оставить вещи для центра можно в "Церковной лавке", которая работает на храмовой территории ежедневно с 9.00 до 18.00.

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