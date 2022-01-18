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18.01.2022 21:29
Рубрика: Происшествия

В Крыму силовики предотвратили заказное убийство бизнесмена

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму предотвращено убийство местного предпринимателя, которое организовал житель Алушты со своими сообщниками. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым.

Умысел организовать заказное убийство у заказчика возник еще в ноябре, несколько месяцев шли приготовления.

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- Обвиняемый нашел соучастников преступления, предложив им за денежное вознаграждение - один миллион рублей - совершить убийство, - рассказали подробности в ГСУ. - При этом на встречах с исполнителями подробно обсуждался способ, механизм убийства и пути сокрытия следов преступления.

Заказчик передал нанятым киллерам в качестве задатка 400 тысяч рублей, а окончательный расчет - то есть передачу еще 600 тысяч рублей - пообещал совершить после устранения жертвы.

Стороны договорились, но реализацию этих планов пресекли сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью крымского МВД и и регионального УФСБ России. Сейчас члены преступной группы задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству по части 1 статьи 30, пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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