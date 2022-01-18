В Новочеркасске отменили крещенские купания

В Новочеркасске Ростовской области традиционные крещенские купания отменены из-за неблагоприятных погодных условий.

В минувшие выходные поднявшаяся из-за сильного ветра вода в реке Тузлов затопила площадку, где ежегодно оборудовали для этого купель в казачьей столице. Деревянные мостки и лестница, ведущие к реке, обледенели.

Как сообщили "РГ" в администрации Новочеркасска, еще одной причиной, повлиявшей на принятое решение, стала профилактика распространения новой коронавирусной инфекции, в частности, штамма "омикрон", который передается в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник.