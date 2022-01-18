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18.01.2022 19:37
Рубрика: Общество

В ряде регионов крещенские купания по разным причинам пришлось отменить

Текст: Константин Бахарев, Ирина Белова, Юлия Гарднер, Наталья Коротченко, Дмитрий Лапин, Елена Мелихова
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8658)
Далеко не всем православным христианам России удалось в ночь на 19 января окунуться в купели - традиционное омовение на праздник Крещения Господня в нескольких регионах страны отменили. Чаще всего причиной тому были антиковидные ограничения, но вот в Сочи такое решение приняли из-за непогоды, а в Ахтубинске - из-за обмеления одного из рукавов Волги.
Жителям Екатеринбурга окунуться в крещенской купели все-таки удалось. Фото: Татьяна Андреева Жителям Екатеринбурга окунуться в крещенской купели все-таки удалось. Фото: Татьяна Андреева
Жителям Екатеринбурга окунуться в крещенской купели все-таки удалось. Фото: Татьяна Андреева

Крещенских купаний не было на Колыме, Камчатке и в Бурятии. Если в последних двух регионах традиционный обряд отменили из-за сложной обстановки, связанной с COVID-19, то в первом причины иные. "Провести крестный ход с последующим освящением воды для купания в пригороде Магадана не позволила сложная ледовая обстановка в бухте Гертнера", - пояснили в местной епархии.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Из-за пандемии массовые купания отменили и в Красноярске. Священнослужители иордани не освящали, но раздачу святой воды и все праздничные богослужения в храмах провели в обычном режиме.

Ожидалось, что крещенские омовения второй год подряд отменят в Пермском крае, но в конце концов региональные власти верующих порадовали и проведение традиционного обряда разрешили. Впрочем, в столице региона искупаться было можно только в одном месте - в закрытой купели храма Казанской Божией Матери.

Ну а в Сочи купания в открытых водоемах, как и в прошлом году, отменили из-за непогоды. Ранее по всему городу определили девять мест, где их можно было провести, но свои коррективы внесла погода - по прогнозам синоптиков, на курорте мог разбушеваться пятибалльный шторм. "Это может быть опасно для жизни и здоровья, - сообщила накануне заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Сочи Татьяна Катаниди. - Но без святой воды никто не останется - в храмах города установлены специальные емкости, где каждый желающий может набрать освященную воду.

Из-за неблагоприятных погодных условий купания отменили и в Новочеркасске. В прошедшие выходные из-за сильного ветра вода в реке Тузлов затопила площадку, на которой ежегодно оборудовали купель. В итоге обледенели деревянные мостки и лестница, ведущие к реке, поэтому купаться там было запрещено.

В свою очередь администрация Ахтубинска - второго по численности города Астраханской области - объявила, что крещенских купаний в этом году не будет, заранее. Объяснялось это обмелением Ахтубы - главного рукава Волги, а также недостаточной толщиной льда - температура воздуха в этих местах уже несколько дней держится на нулевой отметке.

Местных жителей власти попросили отнестись к сложившимся обстоятельствам с пониманием, отметив, что решение об отмене купаний было принято не только чиновниками. "К такому выводу совместно пришли все структурные подразделения города, а также МЧС, спасатели, представители военнослужащих и духовенство", - подчеркнули в мэрии.

Чаще всего причиной отмены купаний были антиковидные ограничения, но вот в Сочи решение приняли из-за непогоды, а в Ахтубинске - из-за обмеления одного из рукавов Волги

Жители Ахтубинска признают, что река действительно обмелела, причем так, что местами на другой берег можно переехать на машине, но ведь проблема характерна для всего региона.

- В соседних районах похожая ситуация - не везде можно окунуться с головой, но купаться там не запрещают - просто ставят купель не на берегу, а дальше в глубь реки, - поделился с "РГ" житель города Дмитрий Владыкин.

Фото: Константин Завражин/РГ
В Новочеркасске отменили крещенские купания

- Увы, но заранее было ясно, что люди просто будут организовывать "иордани" самостоятельно и купаться без надзора. И было непонятно, в каком случае они подвергнутся большей опасности, - поделилась с корреспондентом "РГ" директор муниципальной типографии Ахтубинска Светлана Оландарева. - Другое дело, когда рядом дежурят спасатели и стоит палатка с горячим чаем...

Остается добавить, что в подавляющем большинстве регионов страны искупаться в рождественских купелях удалось всем желающим.

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