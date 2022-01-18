В Севастополе проверят все школы из-за сообщения о минировании

В школах Севастополя проходят проверки из-за поступившего сообщения о минировании. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства Севастополя.

- Действительно, появилось анонимное сообщение. Проводится проверка соответствующими органами, - рассказали в пресс-службе.

Также там отметили, что из-за инцидента в школах были усилены меры безопасности.

Информация появилась сегодня около 15 часов. По сообщениям очевидцев, эвакуация школ не проводилась. Получить подтверждение в правоохранительных органах не удалось. В пресс-службе УМВД по Севастополю сообщили, что не располагают информацией об инциденте.