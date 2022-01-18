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18.01.2022 01:12
Рубрика: Власть

Владимир Путин обсудил с Игорем Бабушкиным ситуацию в Астраханской области

Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею присвоить Астрахани почетное звание "Город трудовой доблести". С такой инициативой выступил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с главой государства, которая прошла в понедельник в Кремле. Путин также обсудил с главой региона ситуацию с коронавирусом и переселение людей из аварийного жилья.
Игорь Бабушкин пообещал президенту выполнить планы по расселению аварийного жилья. Фото: РИА Новости Игорь Бабушкин пообещал президенту выполнить планы по расселению аварийного жилья. Фото: РИА Новости
Игорь Бабушкин пообещал президенту выполнить планы по расселению аварийного жилья. Фото: РИА Новости

Ситуация в Астраханской области с пандемией стабильная, сообщил президенту Бабушкин. "Мы ввели QR-коды и попросили наших жителей предъявлять их при посещении торговых центров, мест, где у нас большое скопление людей: это и концерты, и спортивные состязания, это кафе и рестораны", - рассказал губернатор. Он отметил, что на транспорте, для посещения аптек и продовольственных магазинов QR-коды не требуются.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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На сегодняшний день в регионе на 100 процентов вакцинированы работники социальной сферы, здравоохранения, культуры, образования, общепита и системы жилищно-коммунального хозяйства. "Мы пошли дальше: мы организовали подворовой обход, для того чтобы максимально охватить людей пожилого возраста с разъяснением и предложением, что называется, на месте вакцинироваться", - добавил Бабушкин.

В ходе разговора Владимир Путин обратил особое внимание на проблему аварийного жилья в регионе. "В целом у вас хорошие показатели по росту промышленного производства, сельхозпроизводства. У вас количество врачей на душу населения достаточно приличное, выше, чем в среднем даже по России, - все это есть. Но что касается аварийного жилья, здесь нужно внимание особое уделить", - сказал президент. По словам Путина, в регионе пока многовато аварийного жилья. "Надо помогать людям. Они не выберутся без нашей помощи", - призвал он губернатора. Бабушкин в свою очередь ответил главе государства, что власти региона внимательно занимаются этим вопросом и видят поддержку со стороны министерства строительства, правительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. "Такие условия, в которых живут люди в аварийных домах, они вызывают сочувствие и желание помочь максимально", - сказал губернатор.

Президент и губернатор также обсудили развитие международного транспортного коридора "Север - Юг" через порт Оля. Бабушкин сообщил, что в порту обустроят терминал по перевалке 3 млн тонн грузов. "До конца 2023 года мы должны обеспечить перевалку грузов в объеме трех миллионов тонн, до конца 2030 года - в объеме восьми миллионов тонн", - сказал он. Также, по его словам, для организации полноценной транспортировки грузов необходимо увеличить пропускную способность Волго-Каспийского морского канала.

Астрахани будет присвоено почетное звание "Город трудовой доблести"

Соседние государства заинтересованы в размещении заказов на судостроительных верфях региона. "Так, мы сейчас уже делаем земснаряды для Казахстана, с Азербайджаном мы обсуждаем перспективу строительства на наших верфях двух сухогрузов и двух танкеров, и Туркменистан сегодня интересует вспомогательный флот для шельфовых месторождений", - пояснил губернатор.

На встрече астраханский губернатор обратился с отдельной просьбой к президенту от жителей региона - присвоить Астрахани почетное звание "Город трудовой доблести". Бабушкин напомнил, как в сентябре 1942 года 28-я армия в голых калмыцких степях остановила фашистов на левом фланге Сталинградского фронта. "В это время в Астрахани работало 80 госпиталей, находился штаб Сталинградского фронта. Это был крупный транспортный узел, и промышленность работала, что называется, для фронта, для победы", - рассказал губернатор. Владимир Путин поддержал инициативу, отметив, что астраханцы заслуживают этого звания.

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