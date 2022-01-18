Более тысячи свердловских семей подключились к газу по соцпрограмме

17,6 тысячи жителей Среднего Урала подали заявки на социальную газификацию, где сети бесплатно подводятся до границы участка. Уже подписано 3,4 тысячи договоров, из них 1065 исполнена, и люди получили газ. В целом до конца 2022 года техническую возможность для подключения получат 31,5 тысячи частных домов.

- Скорость подвода сетей зависит от активности собственников. Если в одном населенном пункте люди будут подавать больше заявок, чем в другом, очередность в плане-графике может поменяться. Но это не означает, что надо непременно завтра отправить документы, если семья финансово пока не готова купить котел и смонтировать систему внутри дома. Сократить расходы можно за счет компенсации из регионального бюджета (70 тысяч рублей) и регионального маткапитала в размере 152 тысяч рублей, - говорит министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По прогнозу, только в этом году власти компенсируют гражданам 126,8 миллиона рублей. Соцвыплату вправе получить малоимущие семьи и одиноко проживающие со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, а также инвалиды, пенсионеры и предпенсионеры (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55). Господдержку можно направить на разработку проектной документации, приобретение и монтаж внутридомового газового оборудования, пусконаладку.

Общая стоимость программы догазификации в Свердловской области оценивается в 5,5 миллиарда рублей: из них 500 тысяч - финансирование за счет инвестнадбавки ГРО, остальное выдаст в виде займа Единый оператор газификации РФ.

Кстати, 30 декабря 2021 года в Свердловской области утвердили программу газификации в новой редакции. Она рассчитана на 10 лет и подразумевает, помимо социальной догазификации50 тысяч домовладений, увеличение пропускной способности действующих сетей, реконструкцию 8 газораспределительных станций и строительство новых. За счет этого в ближайшие шесть лет регион увеличит потребления природного газа на три миллиарда кубов.

- Значительная часть ГРС уже исчерпала свои объемы и не может обеспечить присоединение новых потребителей. Так, в Сухом Логу появится новая станция, что позволит более чем в два раза поднять пропускную способность, - комментирует Николай Смирнов.

Как ожидается, к 2030 году в регионе доступ к природному газу будут иметь 92 процента жилых строений. В том числе за счет использования сжиженного ресурса на удаленных территориях, куда тянуть трубопровод экономически невыгодно. Пилотный проект на СПГ был реализован в Староуткинске, на очереди -Шаля. Уже разработана проектно-сметная документация для нее.