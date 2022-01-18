Исследование: Россияне стали чаще путешествовать самостоятельно

В минувшем 2021 году, по данным аналитиков, внутренний туризм в стране активно развивался, при этом соотечественники все чаще предпочитали организовать свой отпуск самостоятельно, не пользуясь услугами турагентов. Сами подбирали маршруты, искали жилье. "Интерес россиян к посуточной аренде квартир вырос в полтора раза по сравнению с показателями 2020-го", - констатируют эксперты сервиса "Авито Недвижимость".

Самая высокая динамика среди мегаполисов была зафиксирована в Москве: туристы стали арендовать здесь квартиры практически в два раза чаще - плюс 96 процентов. Заметный рост спроса также был отмечен в Новосибирске - на 92 процента чаще, в Санкт-Петербурге - на 88, и Нижнем Новгороде - на 85, в Екатеринбурге - на 83 процента.

"По общему числу запросов на туристическую аренду квартир в 2021 году лидерами стали Санкт-Петербург, Москва и Казань. За ними по количеству туристов следуют курорты - Сочи и Краснодар", - говорится в исследовании.

Еще одну любопытную тенденцию подметили эксперты: люди активно интересовались загородными домиками для отдыха. Спрос на такую недвижимость вырос на 29 процентов относительно 2020 года. При этом, более прочих - в Махачкале и Сочи, где за год спрос вырос более чем в полтора раза. В Екатеринбурге, например, увеличение интереса составило 31 процент.

Чаще всего, и это логично, загородные апартаменты путешественники арендовали в южных регионах - Севастополе, Сочи, Ялте и Краснодаре. Также в пятерку вошла Казань.

"В целом за прошедший год туристическая индустрия довольно успешно адаптировалась к новым постковидным реалиям, поэтому в 2022 году следует ожидать увеличение числа поездок по стране: по нашим прогнозам в новом году количество путешествий по России вырастет примерно на 15 процентов", - полагает Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость".

Между тем

Стоимость посуточной аренды квартир выросла на семь процентов и в среднем составила 1600 рублей. Самое дорогое временное жилье в Ялте - около трех тысяч рублей за сутки. Далее идет Сочи с ценой 2500, Москва с 2400, и Севастополь - 2200.

В сегменте загородных объектов лидирует столица со средней стоимостью 16000 рублей за сутки отдыха от городской суеты. Затем идет Хабаровск - 12 тысяч. И за десять тысяч в сутки можно подобрать домик в Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске или Санкт-Петербурге.