На Урале пешехода задержали за жестокое убийство автомобилиста

В Магнитогорске по горячим следам раскрыто убийство водителя, погибшего от рук пешехода. Личность подозреваемого установлена. Им оказался 22-летний ранее судимый горожанин.

- 14 января злоумышленник, находясь на проезжей части, препятствовал движению автотранспорта, - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. - На этой почве у него произошел конфликт с водителем "Нивы", которому он нанес несколько ударов ножом и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался в медицинском учреждении.

По словам очевидцев происшествия, молодой человек вел себя неадекватно. Он бросился к проезжавшему мимо него отечественному автомобилю и начал колотить в стекла с требованием остановиться. По предварительным данным, пешеход и водитель знакомы не были.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. С ним проводятся следственные действия.