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18.01.2022 08:24
Рубрика: Происшествия

На Урале за "минирования" школ и судов задержали 15-летнего лицеиста

Текст: Татьяна Воробьева

Полицейские из спецподразделения по борьбе с компьютерными преступлениями (отдел "К") главка МВД Свердловской области задержали 15-летнего учащегося лицея из Камышлова. Он подозревается в серии лжеминирований учреждений, сообщил пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.

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По данным правоохранительных органов, юноша с января по сентябрь 2021 года ради адреналина и денежного поощрения высылал на электронные адреса организаций письма с угрозами. Под удар попали школы, садики, продуктовые сети, мэрии и суды Камышлова, Заречного, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других муниципалитетов

Молодой человек, по информации Горелых, является знатоком компьютерных технологий, и практикует так называемый "сватинг". Это тактика домогательства, при которой, чтобы досадить какому-то человеку или организации, о нем сообщается в органы недостоверная информация о серьезном правонарушении.

"Лицеист таким образом и зарабатывал, и получал моральное удовлетворение. Например, однажды он направил силовикам послание, чтобы отомстить человеку, который выкладывал интимные фото своей знакомой в Сети", - рассказал официальный представитель региональной полиции.

Учащийся сейчас находится под подпиской о невыезде. Его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ, которая, напомним, предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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