Первые аукционы по КРТ в Екатеринбурге разыграют в марте

По словам заместителя начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Григория Сурганова, уже в начале весны определятся инвесторы, которые займутся комплексным развитием трех территорий.

С победителями аукционов подпишут договоры. В течение шести месяцев они должны будут подготовить проекты планировки участков - только после этого начнется снос и переселение.

Речь идет о трех кварталах на Уралмаше и Эльмаше, где жилье строилось во время и после Великой Отечественной войны. Сегодня там расположены 42 двухэтажки, 11 из которых признаны аварийными. Проживающие в районе улиц Шефской-Энтузиастов-Баумана уже проголосовали за вхождение в КРТ. По двум другим площадкам протоколы общедомовых собраний должны поступить до 3 февраля.

Как отметил Сурганов, переселенцам предложат не менее трех вариантов квартир, если они не выберут равнозначное возмещение деньгами. А вот с пожеланиями, чтобы новое жилье находилось в том же районе, сложнее.

- По федеральному закону квартира должна быть в границах того же населенного пункта. Обязанности предоставлять жилье в том же районе нет. Но надо понимать, что застройщику выгодно договориться с жильцами. С точки зрения релокации сомневаюсь, что метры на Уралмаше и в другом районе сильно отличаются по цене, мы будем с застройщиками разговаривать и настаивать на интересах граждан, - сказал представитель администрации.

Реализация проектов КРТ может занять до 10 лет.

Между тем

До конца первого квартала власти определят еще не менее пяти новых площадок под КРТ в Екатеринбурге, в том числе в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах. Сейчас они проходят процедуру отбора: уточняются характеристики домов, степень их износа.