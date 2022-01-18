Почему в УрФО множится число жертв суррогатного алкоголя

В Югре завершение рождественских каникул омрачилось ЧП в Кондинском - некогда районном центре, а ныне рядовом поселке, все еще не имеющем круглогодичной дорожной связи с Большой землей. 17 его жителей отравились "Царской охотой" - "водкой", купленной из-под полы в местном магазине.

Рождество с летальным исходом

Из ближайшей больницы в Кондинское прибыл по зимнику реанимобиль, а некоторое время спустя вертолет санавиации доставил в реанимацию окружной клиники восемь пострадавших (один из них впоследствии скончался). Еще у восьми жителей, испробовавших дешевое зелье, медики констатировали летальный исход. Немногим ранее уже не в глухомани, а в большом городе Тюмени полиция насчитала девять жертв такого же смертельного пойла. Судя по всему, его разлили в пол-литровые емкости "из одной бочки", и партия приготовленного под Новый год спиртного была солидной - только в Кондинское завезено свыше тысячи бутылок.

Всю минувшую неделю следственные подразделения Тюменской области и Югры сообщали о задержаниях и арестах владельцев и работников магазинов, подозреваемых в распространении и реализации ядовитой жидкости. В ней содержался метиловый спирт. Если он попал в организм человека - шансов на спасение зачастую нет. В СИЗО помещены почти два десятка человек. Среди задержанных в Тюмени - молодой бизнесмен из Кондинского, объявленный в розыск полицией сразу после трагедии. Он пытался избавиться от улик: сотни бутылок отвезены на свалку, "утоплены" в снегах в лесу и близ реки. Последний из взятых под стражу - предприниматель из большого поселка Уньюган Октябрьского района ХМАО. Оказывается, здесь еще в декабре трое северян скончались от ядовитой водки. Возможно, если бы к расследованию этого случая приступили сразу, череды январских смертей удалось бы избежать.

Каким образом метил попал в бутылки, кто и в какой мере причастен к гибели людей, выясняет следственная бригада регионального подразделения СК России. Ход расследования взяли под контроль центральный аппарат комитета и Генпрокуратура. Но есть несколько очевидных обстоятельств, предшествовавших преступлению. Известно, что суррогатный алкоголь находился в бутылках с этикетками "Царская охота" и "Родники Сибири". Это "пустые", неохраняемые, бренды, и вообще название тут не важно. При желании можно наклеить какие-нибудь "Родники Урала". Стеклянные емкости, пробки, этикетки с любым наименованием приобрести просто. Сей вид производства законен, ограничений к продаже нет. Комплект для тех же "Родников Сибири" (долгие годы этот "популярный бренд" исправно служит фальсификаторам алкогольной продукции) я нашел за 10 минут на сайте новосибирской компании: 3 рубля 60 копеек за единицу товара при оптовой покупке от 5 тысяч штук. Столько же просят за "охоту".

Ни акциза, ни совести

Сегодня на отечественном рынке сотни запатентованных торговых марок водки. Потребителю их не запомнить, да и нет в том нужды. Покупателю принципиально важно убедиться в наличии на бутылке акцизной марки. Да, появление фальшивой исключать тоже нельзя, только с ней легальная продажа алкоголя - через кассу магазина с отображением на чеке цены и наименования соответствующего товара - неосуществима. Национальная автоматизированная система учета спиртных напитков не пропускает подпольную продукцию. Читателю нетрудно догадаться, что в Тюмени и Югре "родниковая" жидкость была немаркированная, вынималась из-под прилавка, расчет шел без чеков. Как водится, своим, постоянным клиентам, ибо продавцы опасаются нарваться на контрольную закупку правоохранителей. Черный бизнес процветает благодаря низкой стоимости суррогата и возможности торговать им неограниченное время в круглосуточных магазинах, в том числе не имеющих лицензию "на алко". Ну а в праздничные дни спрос на него как никогда высок.

В том, что нелегальная реализация поддельного алкоголя шла давно, я убедился, поговорив с жителями некоторых домов, расположенных вблизи магазинчиков, через которые разошелся метиловый спирт. Одна пожилая женщина, принявшая меня за сотрудника полиции, гневно закричала:

- Дождались, да?! Пока трупы не появились, вам пофиг было, что здесь происходит!

Емкости, пробки, этикетки с любым наименованием алкоголя приобрести просто. Комплект для "Родников Сибири" я нашел за 10 минут на сайте новосибирской компании

Как ни прискорбно обобщать, но такого рода ЧП становятся чуть ли не обыденными. Напомню: буквально пару месяцев назад, в октябре, от подобной паленки погибли около 60 человек в Оренбургской области, Екатеринбурге. Тогда же волна отравлений затронула Курганскую область.

Косметическая поправка

Теперь о другой стороне теневого рынка алкоголя. В случае с "родниками" мы говорим о продаже из-под полы нелицензированной продукции, абсолютно запретной и априори относимой к опасной для здоровья. Между тем продолжается легальная торговля специфическими спиртосодержащими средствами. Согласно сопроводительным документам, средства эти косметические, предназначены, к примеру, для ухода за кожей, для дезинфекции тела, однако фактически производители нацелены на потребителей алкоголя, о чем всячески дают знать. В 90-х годах мне пришлось пару месяцев исследовать потрясающую ситуацию в Челябинской области, где продажи спиртосодержащих средств в бутылках-чекушках однажды превзошли объемы реализации продукции водочных заводов региона. Перед угрозой банкротства их руководители взывали к властям: спасите нас и уральцев от бесстыдных конкурентов! "Косметика" поступала в область - не преувеличиваю - эшелонами, расходилась по тысячам магазинов и магазинчиков.

Как охладили ее продажу? Роспотребнадзор распорядился реализовать "фунфырики" в розницу по цене (в пересчете на объем и крепость) не меньшей, чем минимально установленная на водку. Казалось бы, теперь нет смысла делать на них бизнес. Ан нет. Выяснил: в том же Новосибирске лавочники приобретают оптом очень дешевые "крепкоалкогольные" лосьоны-тоники. Оптовик рекомендует пускать их в розницу "по акциям, их ведь никто не отменял". То есть один бутылек по "госцене", второй - в подарок. Барыш гарантирован.

Правоохранители Югры сейчас всюду ищут точки продаж паленой водки, приглядываются к спиртосодержащим средствам. В Сургуте полицейские надолго задержали взгляд на антисептике в аккуратных пол-литровых бутылках с обольстительным названием и симпатичными этикетками. Известно, что этот антисептик в Сургуте и во многих других городах жаждущие выпить покупают вовсе не для дезинфекции рук. Не запретишь - формальности соблюдены. К тому же производитель из Рязанской области сделал все для соответствующего позиционирования товара: "вода специальной очистки, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья". Производство поставлено на широкую ногу: минимальная партия - фура, или 13 300 бутылок.

- В отличие от тех, кто незаконно или полузаконно заходит на алкогольный рынок, у нас каждая операция - от приобретения спирта на профильном заводе до розлива продукции и постоянной проверки ее качества - жестко регламентирована. Мы не можем жонглировать ценами, их устанавливает государство. Ему определять правила игры, - подчеркивает завлабораторией одного из тюменских ЛВЗ Ольга Шамонина.

Прямая речь

Вадим Дробиз, директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- Те, кто пустил в Тюмени в продажу метиловую "водку", вряд ли знали о содержимом. Это же верная тюрьма. Метиловый спирт в быту не отличишь от этилового, нужна лаборатория. И было бы, наверное, разумно как-то окрашивать метил, придавать ему особый запах. Трагедия, конечно, но мы должны понимать, что расцвету производства суррогатного алкоголя - а это 500-600 миллионов литров ежегодно - прямо способствует неоправданно высокая стоимость легального, ежегодно растущие акцизы на него. Среди тех, кто покупает водку неизвестного происхождения, мало бомжей, асоциальных элементов. Нормальные это люди, только доходы у них низкие. Либо доходы надо повышать, либо цены опускать. Или попытайтесь решить тяжелую задачу - убедить потребителей перейти в трезвенники.

Статистика

В Югре ежегодно от паленого алкоголя умирает от 150 до 180 человек. Осенью 2021-го в Орске после употребления суррогата скончались 34 человека, пострадали около 70. В Екатеринбурге и еще двух среднеуральских городах печальный список пополнился 24 погибшими.