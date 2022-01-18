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18.01.2022 15:47
Рубрика: Происшествия

Тюменец оформил на паспорта других людей кредитов на 57 миллионов

Текст: Татьяна Воробьева

В Тюмени будут судить предприимчивого местного жителя, который, используя документы других людей, смог украсть из банка 57 миллионов рублей.

Фото: iStock
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По версии следствия, мужчина разработал схему, при которой брал данные физлиц, официально трудоустроенных и получающих зарплату на счета, открытые в рамках зарплатного проекта в банке.

Используя копии действующих паспортов, он составлял от имени их владельцев заявки на открытие счетов и выпуск карт для заработка. Эти документы в офис финансовой организации привозили ничего не знавшие о его намерениях курьеры. Они же потом отдавали фигуранту выпущенные карточки.

По данным следствия, тюменец воспользовался паспортами, которые принадлежали 39 жителям разных регионов страны.

"Он зачислял на карты деньги - якобы зарплату - чтобы убедить банк в стабильности финансового положения клиентов. Банк через СМС направлял "клиентам" предложения по кредитам. После этого фигурант через онлайн-приложение оформлял договоры и похищал полученные деньги", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Чтобы придать своим действиям видимость законных, мужчина даже частично гасил старые кредиты за счет недавно оформленных.

В октябре 2020 года банк обратился в правоохранительные органы. Общий размер ущерба с марта 2019-го составил более 57 миллионов рублей.

35-летний фигурант обвиняется по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело будет рассматривать Калининский районный суд Тюмени.

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