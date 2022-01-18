Тюменец оформил на паспорта других людей кредитов на 57 миллионов

В Тюмени будут судить предприимчивого местного жителя, который, используя документы других людей, смог украсть из банка 57 миллионов рублей.

По версии следствия, мужчина разработал схему, при которой брал данные физлиц, официально трудоустроенных и получающих зарплату на счета, открытые в рамках зарплатного проекта в банке.

Используя копии действующих паспортов, он составлял от имени их владельцев заявки на открытие счетов и выпуск карт для заработка. Эти документы в офис финансовой организации привозили ничего не знавшие о его намерениях курьеры. Они же потом отдавали фигуранту выпущенные карточки.

По данным следствия, тюменец воспользовался паспортами, которые принадлежали 39 жителям разных регионов страны.

"Он зачислял на карты деньги - якобы зарплату - чтобы убедить банк в стабильности финансового положения клиентов. Банк через СМС направлял "клиентам" предложения по кредитам. После этого фигурант через онлайн-приложение оформлял договоры и похищал полученные деньги", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Чтобы придать своим действиям видимость законных, мужчина даже частично гасил старые кредиты за счет недавно оформленных.

В октябре 2020 года банк обратился в правоохранительные органы. Общий размер ущерба с марта 2019-го составил более 57 миллионов рублей.

35-летний фигурант обвиняется по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело будет рассматривать Калининский районный суд Тюмени.