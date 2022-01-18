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18.01.2022 15:02
Рубрика: Культура

Ущерб от повреждения картины Анны Лепорской оценили в 250 тысяч рублей

На экспозиции в Ельцин Центре испортили картину ученицы Малевича
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 11(8659)
Выставка произведений знаменитых художников-супрематистов во главе с Казимиром Малевичем "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства", работающая в Ельцин Центре с начала ноября, сумела произвести на некоторых сограждан настолько сильное впечатление, что они решили принять в "рождении нового искусства" личное участие. Жертвой пала картина Анны Лепорской "Три фигуры", написанная в начале тридцатых годов ХХ века: двум фигурам из трех анонимный "соавтор" пририсовал небольшие глазки.
От рук вандала пострадали две из трех фигур. Фото: Татьяна Андреева/РГ От рук вандала пострадали две из трех фигур. Фото: Татьяна Андреева/РГ
От рук вандала пострадали две из трех фигур. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Возможно, это был порыв души, о чем говорит выбор орудия преступления - шариковая ручка. А может, творческий манифест убежденного реалиста: художники-супрематисты упивались комбинациями разноцветных геометрических очертаний и, рисуя портреты, принципиально уходили от надоевшей конкретики носов, ушей и прочих деталей к абстракциям пустых, словно яйцо, лиц. Но намерения злодея нам неважны. Важно, что внезапно прозревшие две фигуры из трех какое-то время смотрели на гостей выставки с полотна, пока в один непрекрасный день две посетительницы не заподозрили неладное.

Фото: iStock
В Ельцин Центре вандал повредил картину из коллекции Третьяковки

Дата исходного события екатеринбургского арт-детектива пока осталась на флешках камер видеонаблюдения (наверное), как и личность злоумышленника, но таковы законы жанра. Полотно было немедленно снято с экспозиции и досрочно возвращено "по месту постоянной прописки" в Третьяковскую галерею. Реставрационный совет Третьяковки поспешил успокоить общественность: ситуация поправима. Чернила из ручки проникли в красочный слой, поскольку титановые белила, которыми написаны лица, не были покрыты авторским лаком. Кроме того, у левой фигуры на лице зафиксирована мелкая выкрошка красочного слоя до нижележащего. Но вандал орудовал ручкой без сильного нажима, поэтому рельеф мазков в целом не нарушен. Ущерб от повреждения картины оценивается в 250 тысяч рублей, сообщил журналистам директор Арт-галереи Илья Шипиловских. Деньги на реставрацию тоже искать не придется - их выплатят из страховой суммы (перед отправкой в Екатеринбург картина была застрахована на 74,9 миллиона рублей).

Когда организаторы экспозиции обратились в полицию, в возбуждении уголовного дела им отказали по причине незначительности ущерба. "В данном случае отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ… так как картина своих свойств не утратила", - заявили в управлении МВД РФ по Екатеринбургу. Действительно, это ведь как посмотреть, кому-то картина с четырьмя глазками на троих даже больше нравится.

По мне так, безобразника все же надо найти и, может, даже высказать благодарность… в какой-то мягкой, приемлемой форме. Теперь в Арт-галерее усилена охрана, на выставку повалит народ. А главное - про "Три фигуры" узнал мир. До сих пор имя и творчество талантливой художницы Анны Лепорской терялось в тени гения супрематизма и было известно разве что коллекционерам фарфора. А ведь именно она взяла в руки кисть, когда ее учитель Казимир Малевич придумал "Черный квадрат" и попросил ее "закрасить" неудачный рисунок. А когда Малевича арестовали и друзья художника в ужасе избавлялись от его писем и работ, Анна, по воспоминаниям очевидцев, "буквально выхватывала их из огня" и сохранила архив мастера. Она пережила блокаду Ленинграда, не выпуская кисть из обмороженных рук. И, если работы Лепорской еще раз привезут в Екатеринбург, что было бы символично, я обязательно пойду на эту выставку.

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