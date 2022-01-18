В каких городах Среднего Урала сети модернизируют за счет бизнеса

В 2021 году в Свердловской области было заключено 14 отраслевых концессионных соглашений на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Прорабатываются еще три на 1,5 миллиарда, сообщил журналистам министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов.

Объекты расположены в селах Сысертского района, Арамили и Нижней Туре. В частности, в последнем городе планируется передать инвестору для модернизации систему водоснабжения и водоотведения. Выбирать концессионера собираются на конкурсной основе.

- Поставлена задача максимально активизировать подключение внебюджетных источников. Сочетание бюджетного и внебюджетного финансирования позволяет системе ЖКХ функционировать и развиваться, - подчеркнул Николай Смирнов. - Так, в Первоуральске концессионер, договор с которым заключен буквально месяц назад, уже начал обследование объектов и разработку проектно-сметной документации. К сожалению, в последние 2-3 года в городе возникли серьезные проблемы с теплоснабжением (износ сетей достиг 75 процентов. - прим. ред.). Надеюсь, с помощью инвестора нам удастся переломить негативную тенденцию.

Среди других положительных примеров - Красноуфимск, где инвестор закрыл несколько угольных котельных и построил вместо них газовые. Всего на Среднем Урале сейчас действует 50 концессионных соглашений в сфере ЖКХ.