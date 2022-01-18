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18.01.2022 12:08
Рубрика: Общество

В Сургуте сильный ветер снес две новогодние елки

Текст: Юлия Мякишева

Накануне Сургут накрыла непогода: бушевали метель и сильный ветер. Как следствие, повалило новогодние елки на площади Советов и проспекте Мира.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Ураган снес главную новогоднюю ель Ростова-на-Дону

Судя по фотографиям, главные новогодние атрибуты сломало пополам. В одном случае верхушка рухнула рядом с искусственным деревом, во втором - осталась висеть на каркасе. Как сообщают городские паблики, коммунальные службы работали на месте происшествия вчера поздно вечером, и к настоящему моменту елки уже демонтировали.

По данным синоптиков, порывы ветра в Сургуте достигали 20 метров в секунду. Средняя скорость ветра на протяжении дня - 9 метров в секунду.

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