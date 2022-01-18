В Свердловской области началось выборочное тестирование детей на COVID-19

В Свердловской области началось выборочное тестирование несовершеннолетних на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Как передает региональное управление Роспотребнадзора, для эксперимента выбрано десять учебных заведений - школ, детсадов и училищ в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске.

Если пробы. Взятые у того или иного ребенка, окажутся положительными, его временно изолируют от коллектива и будут наблюдать.

Обследование нужно для того, чтобы изучить, как распространяется инфекция среди дошкольников и учащихся, чтобы в дальнейшем наиболее эффективно планировать профилактические мероприятия.

Напомним, в Свердловской области официально зарегистрировано четыре случая нового штамма "омикрон". Все завозные: два - из Доминиканы, по одному - из Египта и ОАЭ. "Заболевшие новым вариантом вируса были обследованы повторно, у двоих результат вновь был "положительным". Трое имеют полный курс вакцинации, один был привит только первым компонентом", - уточняет Роспотребнадзор.

Между тем

За сутки на Среднем Урале по информации опершатаб - 597 новых случаев COVID-19 (суммарно за всю пандемию - 206 748). Скончались за сутки двадцать человек (всего болезнь унесла жизни 9 786 свердловчан).