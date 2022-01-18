Ректор МГУ Виктор Садовничий покажет, как варят знаменитую медовуху

В МГУ им. Ломоносова уже 84 процента сотрудников вакцинированы от коронавируса. "В вузе практически сформирована среда коллективного иммунитета", - отметил ректор МГУ Виктор Садовничий. По его словам, в Московском университете не планируют вводить дополнительные ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса. Весенний учебный семестр в МГУ начнется в смешанном режиме.

- Новых мер не предполагаем. Будем исходить из ситуации в стране и рекомендаций Роспотребнадзора, - уточнил Садовничий. - Большие поточные лекции, скорее всего, будут проходить дистанционно. Но обязательно с живым, хоть и удаленным общением с лектором: обсуждение темы, ответы на вопросы.

Если будет вспышка в небольшой группе, вуз обязан всю ее вывести на дистант. Если такое случится в общежитии, есть резервные места для заболевших. Сейчас в МГУ активно готовятся отмечать Татьянин день - День российского студенчества (25 января). В этот день ректор традиционно угощает студентов медовухой, рецепт которой придумал сам.

Весенний семестр в Московском университете начнется в смешанном формате

- Уже почти готово 600 литров нашей университетской медовухи, - рассказал Садовничий. - Точный ее рецепт храню в секрете.

26 января любой студент МГУ сможет получить кружку медовухи из рук ректора. Важно: напиток, конечно, безалкогольный.

Между тем

Ректор МГУ прокомментировал обучение девятилетней Алисы Тепляковой на психфаке МГУ.

- Я почти 40 лет работаю в приемных комиссиях, за эти годы встречал среди абитуриентов школьников и 14, и 13 лет, - рассказал Виктор Садовничий. - Всегда говорил родителям: нужно быть очень внимательными, следить, чтобы ребенок прошел детство, созрел для будущего. Алиса - уникальный случай. Нужно проявлять крайнюю осторожность и внимание к девочке. Наши преподаватели стараются.