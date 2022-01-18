Решение о мере пресечения для Порошенко будет принято 19 января

Вечером 17 января судья Печерского районного суда Киева принял решение о продолжении заседания по делу экс-президента Украины Петра Порошенко в среду 19 января. Ожидается, что в этот день будет принято решение о мере пресечения для бывшего главы государства.

Напомним, слушание началось в понедельник и длилось около 11 часов. Бывшему президенту вменяются в вину госизмена, финансирование терроризма и создание террористической организации.

Прокурор обратился с ходатайством об аресте фигуранта на два месяца или о внесении им залога в сумме 35,7 млн долларов.