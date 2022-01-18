Роскосмос: Ситуация с утечкой воздуха на МКС не вызывает беспокойства

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров нашли последнее место утечки в отсеке модуля "Звезда" на МКС. После доставки специальных средств на ближайшем грузовом корабле "Прогресс", она будет устранена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Роскосмоса Дмитрия Струговца.

Напомним: в декабре "Роскосмос" сообщал, что космонавты обнаружили "возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС". Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020-го экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее.

Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск проблемных мест и их герметизацию. При этом, по данным специалистов, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических.

Как отмечают в "Роскосмосе", беспокойство партнеров по станции не обоснованно. Ранее директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс сообщила что при худшем варианте развития событий с утечкой рассматривается возможность навсегда изолировать отсек модуля "Звезда", где она зафиксирована. Она также подчеркнула, что на данный момент утечка не несет серьезных угроз для станции, - сообщает "Интерфакс".