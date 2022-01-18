Россияне в 2021 году купили в Турции почти 5,4 тысячи квартир и домов

Россияне в прошлом году купили в Турции почти 5,4 тысячи объектов жилой недвижимости, что на 75%, чем в 2020 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Института статистики республики.

Объем продаж жилья побил рекорд 2015 года, когда граждане России приобрели 2 тысячи квартир и домов.

По числу лотов россияне занимают третье место среди всех иностранцев, покупающих жилую недвижимость в Турции. Первое место по этому показателю заняли граждане Ирана (10 тысяч объектов), второе - Ирака (8,7 тысячи).

Больше всего сделок (1,7 тысячи) россияне провели в ноябре и декабре, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.