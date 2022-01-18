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18.01.2022 18:38
Рубрика: Культура

Российские фильмы и сериал - в программах 72-го Берлинале

Текст: Сусанна Альперина
72-й Берлинский международный кинофестиваль продолжает знакомить со своими планами. Сегодня были объявлены фильмы, которые войдут в программу "Панорама" а также - дополнительные факты и картины Европейского кинорынка (EFM) - спутника фестиваля.

Завтра объявят основной конкурс. Из-за того, что кинофестиваль в этом году решено проводить "живьем", но в сжатые сроки, планируется показывать не три, а четыре конкурсных фильма в день, а то и более. Но и для тех, кто доберется в Берлин, условия для просмотра более, чем строгие. На войне с "омикроном", как на войне.

Фото: предоставлено Vega Film
Российский фильм "Страна Саша" вошел в программу Берлинале "Поколение 14+"

Но не будем о грустном. Радостное же то, что в сегодняшних объявлениях фигурируют российские картины. В "Панораме" их две. Обе - сделаны в копродукции с другими странами. Первый фильм - "Продукты" Михаила Бородина, над которым работала студия "Метрафилмз". Мухаббат, героиня этой картины, живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы. Большинство работающих там людей - мигранты. Как многие из них, Мухаббат находится в рабстве. У нее нет денег и документов, ей некуда бежать. Однако, она вырывается на свободу… Автор сценария картины также Михаил Бородин. Продюсер - Артем Васильев. Сопродюсеры: Алес Павлин, Андрей Штритоф, Дилой Гулун. В ролях: Зухара Сансызбай, Людмила Васильева, Толибжон Сулейманов, Наргис Абдуллаева. Оператор: Екатерина Смолина.

Художественный фильм казахстанского продюсера Баян Максаткызы и режиссера Аскара Узабаева "Бақыт" ("Счaстье") также будет покaзaн в основной программе 72-го Берлинского международного кинофестиваля в секции "Панорама".

"Простая история о непростой жизни", - именно так охарактеризовала свое новое творение известный продюсер Баян Максаткызы. Фильм о бытовом насилии - это не погоня за модой или следование тенденциям, это попытка донести до общества горькую правду ежедневного функционировaния многих семей по всему миру, страшную прaвду, которую лично пережила казахстанский продюсер проекта Баян Максаткызы.

Действие фильма разворачивается в наши дни, в маленьком прибрежном казахстанском городке и рассказывает об истории многолетнего и порочного круга домашнего насилия и нелюбви, из которой пытаются выбраться герои. Муж, жена и их взрослая дочь - три ключевых героя. Асем Жапишева и Аскар Узабаев - авторы сценария. С российской стороны сопродюсер фильмa - Aннa Кaчко ("Уроки Гaрмонии", облaдaтель серебряного Медведя Берлинaле, "Проксимa", "Медея"), которaя дaвно и успешно сотрудничaет с Кaзaхстaном.

Фото: Manuel Romano/NurPhoto
Фильмы российских режиссеров вошли в конкурс короткого метра Берлинале

В рамках Европейского кинорынка на 72-м Берлинале состоится премьера двух эпизодов сериала "Идентификация" режиссера Владлены Санду с Леной Трониной, Романом Васильевым и Олегом Васильковым в главных ролях. В России сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Premier зимой 2022 года.

"Идентификация" - проект производства студии 1-2-3 Production и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова - уже неоднократно участвовал в крупных международных смотрах. Так, мировая премьера пилотной серии состоялась в рамках конкурсной программы Series Mania во французском Лилле в 2019 году ("РГ" писала об этом). Также пилот был представлен в конкурсной программе на Geneva International Film festval в Швейцарии, на Берлинском и Московском кинофестивалях и фестивале дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске. Проект был хорошо принят российской и международной прессой, но стал одной из первых "жертв" карантина - съемки пришлось остановить более, чем на год. В 2021 году вся съемочная группа смогла вернуться к процессу, а первая серия вошла в новую секцию "Сериалов" на фестивале "Кинотавр".

В центре сюжета героиня Лены Трониной, Валерия, - сирота, которая живет и работает на вещевом рынке. Девушка принимаем ислам и выходит замуж за Амана, младшего брата своего женатого работодателя Бакира, который ее домогается. Во время свадьбы Бакира убивают, а Валерия становится главной подозреваемой в убийстве. Уже в СИЗО выясняется, что она - не та, за кого себя выдает. Но значит ли это, что она виновна в убийстве? В работе над картиной принимали участие оператор-постановщик Вероника Тырон, художник-постановщик Маруся Парфенова-Чухрай и Дарья Литвинова. В сериале также приняли участие певец Курал Чокоев и Анвар Осмоналиев. Также снимались Полина Кутепова, Никита Кукушкин и другие.

Как можно заметить, все три проекта отвечают актуальным запросам времени, на которых так любит делать акценты современный кинематограф в целом, Берлинале - в частности. Мигранты, бытовой насилие, национальные проблемы, женская точка зрения… Но главное - не только какие вопросы поднимаются в фильме, но как они показаны. На одной конъюнктуре далеко не уедешь.

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