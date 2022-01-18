Российские и украинские историки ищут пути сближения

Не политическим, а цивилизационным выбором, основанным на единстве веры, языка и исторического пути, назвал присоединение Украины к России председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

"В течение всей своей тысячелетней истории русские и украинцы остаются одним народом", - заявил он, открывая научную конференцию, посвященную вопросам изучения истории Украины и приуроченную к 368-й годовщине Переяславской рады. Глава РИО сослался на программную статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

"После того как Речь Посполитая начала политику насильственной латинизации и катализации, многие запорожцы с оружием в руках поднялись на защиту своей культуры и своей веры", - напомнил Нарышкин об исторических перипетиях тех событий. Казаки потребовали у польского короля, говоря современным языком, особого статуса. Но ни на какие уступки поляки не пошли, и тогда казаки обратились за защитой в Москву.

Размышляя о едином историческом пространстве двух народов, глава РИО остановил свое особое внимание на советском периоде существования соседнего государства. В частности, на роли в деле формирования украинской государственности, которую сыграли большевистские вожди, чьи памятники крушат сегодня на Украине. "Эта идея полностью принадлежала Москве и воплощалась в жизнь, встречая противодействие на местах. Когда в начале 1918 года была провозглашена Донецко-Криворожская советская республика, Ленин настойчиво убеждал ее руководителей не входить в состав РСФСР. А 15 марта того же года ЦК партии постановил направить на Украинский съезд Советов делегатов, в том числе и из Донецка, чтобы создать одно правительство для всей Украины, - подчеркнул он. - В отличие от националистических правительств, десятками появлявшихся в годы Гражданской войны, но державшихся лишь на штыках интервентов, Украинская Советская Социалистическая Республика приобрела международную легитимность, стала одним из учредителей СССР, а позднее, уже после Второй мировой войны, по настоятельному требованию советского руководства получила право голоса в ООН".

По мнению Сергея Нарышкина, современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство. "И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, какие только возможны между двумя частями одного народа", - сказал он.

На конференции обратились и к эпохе Древней Руси, которая уже многие годы является предметом яростных дискуссий, к несчастью, не только научных.

"Наше общее наследие постоянно требует обновления оптики. Киевская Русь остается предметом дискуссий, и многое интерпретируется по-разному не только из-за возможного, но иногда и очевидного различия идейных позиций, политических установок. Но прежде всего потому, что сам этот материал исключительно сложен и многозначен. Ведь в картине автора "Повести временных лет" присутствует не только Русская земля и ее правители, но и отдельные группы славянских племен", - сформулировал проблему директор Института археологии РАН Николай Макаров, подчеркнув, что перед учеными стоит задача найти язык и подходы для этой темы, чтобы сделать ее сугубо научной. Он напомнил, что само название "Киевская Русь", которое объединяло многие проживающие на этой территории народы, стало каноничным лишь в советское время.

"Крепости духа вам, а мужества вам не занимать", - поддержал украинского историка Нарышкин

"После изучения городов, селищ и курганов мы видим, что Древняя Русь сформировала единую материальную культуру: повседневность, жилища, украшения, одежду, стиль жизни", - резюмировал он.

Российского археолога поддержал коллега с Украины. "Когда слишком уж разошлись наши археологи, показывая какие-то особые, специфические завитки в археологических находках Владимира, Суздаля, Новгорода и Киева, я предложил им разложить на столе раскопанные вещи, перемешать и попробовать разобрать по городам, - рассказал курьезную историю почетный директор Института археологии Национальной академии наук Украины, академик НАН Петр Толочко. - Не получилось".

Историк признал, что наше общее прошлое не очень в чести на Украине. Только что вступило в силу одно из положений закона о запрете русского языка в средствах массовой информации. "Не ровен час запретят его и в научных публикациях. Это очень печально, потому что мы два народа, вышедших из единой днепровской купели. Русь - это общая страна и единый народ", - убежден украинский академик. По его словам, об украинской идентичности XVII века говорить не приходится. "Украина как политическое образование и этническая народность сформировалась в основном в советское время", - считает он.

Толочко рассказал, что, несмотря на прерванные официальные научные контакты, ученые с большим трудом, но все же умудряются вести совместные исследования. Один из примеров: изучение следов древнего человека с командой академика РАН Анатолия Деревянко.

"Крепости духа вам и воли, а мужества вам не занимать", - поддержал украинского историка Сергей Нарышкин.

А со стороны российских ученых интерес к истории соседней страны большой. РГГУ готовит учебное пособие по истории территорий, на которых находится современная Украина. Научный директор Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил, что будет проведена встреча молодых историков России, Украины и Польши. По мнению ученого, более широкие форматы встреч с участниками из разных стран позволят наладить прерванный диалог между россиянами и украинцами. "В этом году состоится и большая конференция, посвященная 100-летию СССР. Обсуждать эту дату невозможно без украинских коллег", - заявил он.

И группа специалистов под руководством известного историка Украины Татьяны Таировой проводят исследования по поиску могилы Богдана Хмельницкого.