Российский дженерик от онкологии будет дешевле в два раза

Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на первый российский противоопухолевый препарат, скопированный по действующему веществу с оригинала (то есть, воспроизведенный в рамках международного непатентованного наименования), сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что отечественный "Кабазитаксел" или "Кабатэкс" - это копия препарата "Джевтана". Цена на него рассчитана с учетом преференциального понижающего коэффициента и установлена на 40% ниже стоимости оригинального лекарства. А в случае выпуска производителем из Евразийского экономического союза второго воспроизведенного лекарства, цена на "Кабатэкс" будет снижена на 50% от цены на референтный препарат.

"Это поможет существенно сэкономить средства при госзакупках лекаств для лечения пациентов в медучреждениях", - пояснили в Федеральной антимонопольной службе.

Стоимость "Джевтаны" в Московских аптеках превышает 270 тысяч рублей.