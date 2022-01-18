РПЦ раздала продуктовые наборы нуждающимся в дни беспорядков в Алма-Ате

Многодетные семьи, бездомные, одинокие пожилые, люди с инвалидностью получили более тысячи продуктовых наборов от волонтеров Алма-Атинской епархии во время беспорядков. Продолжил работу и епархиальный кризисный центр "Дом для мамы", где проживают беременные и женщины с грудными детьми, сообщает сайт Патриархия.ру.

"Кризисный центр находится в той части Алма-Аты, где разворачивались страшные события, - рассказал руководитель социального отдела Алма-Атинской епархии протоиерей Вячеслав Пугачев. - Прямо под окнами центра строились баррикады, грабители и мародеры разоряли магазины и продуктовые ларьки, жгли автомобили. Пробиться в этот район было невозможно. Мобильная связь работала с перебоями. Благодаря запасам питьевой воды, продуктов и лекарств жизнь подопечных центра протекала относительно спокойно. Вместе с сотрудниками и волонтерами молодые мамы накрепко заперлись в здании, никуда не выходили, сами готовили еду и пекли хлеб, самоотверженно помогали друг другу, утешали, ободряли и поддерживали. Слава Богу, самое страшное уже позади".

Не прекращались богослужения и в Иверско-Серафимовском женском монастыре в Алма-Ате. Монастырь оказывает поддержку малоимущим, социально-незащищенным людям, многодетным семьям. У обители есть приусадебное хозяйство, где сестры выращивают овощи и фрукты, разводят птицу, производят полуфабрикаты, консервы и готовые продукты питания, пекут хлеб.

"Мы с сестрами монастыря решили увеличить объемы выпечки, и в обители хлеб не заканчивался, - поделилась настоятельница монастыря игумения Любовь (Якушкина). - Люди приходили и разбирали свежие, ароматные, еще даже горячие булки и буханки. Кто мог - жертвовал на обитель небольшие средства, кто материально бедствовал - брали хлеб даром".