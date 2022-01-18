Samsung выпустила мощный процессор для смартфонов. Чем он хорош

Компания Samsung представила новую SoC Exynos 2200 для смартфонов. Она стала первой в мире системой на чипе с графическим процессором, поддерживающим аппаратную трассировку лучей.

Встроенный в Exynos 2200 графический процессор Xclipse использует архитектуру RDNA 2 от компании AMD. Новые возможности, такие как аппаратную трассировку лучей и шейдинг с переменной скоростью (VRS), ранее были доступны только на ПК и консолях.

Трассировка лучей - это технология, позволяющая максимально точно имитировать поведение света. Благодаря ей удается создавать реалистичные световые эффекты.

Кроме того, чип Exynos 2200, изготовленный по 4-нм техпроцессу, поддерживает подключение к сетям 5G, оснащается процессором обработки изображений для работы с матрицами разрешением до 200 Мп и записью видео в 4K/8K.

В каких именно смартфонах впервые появится Exynos 2200, неизвестно.