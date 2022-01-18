Семилетняя блогер из Краснодара заработала в YouTube 28 млн долларов

Многие из современных детей мечтают стать блогерами по примеру своих успешных сверстников, которых ежедневно видят на YouTube. Однако за их популярностью зачастую стоят талантливые родители, которые тонко чувствуют современные тренды и успешно монетизируют такой контент.

Возглавляет список самых популярных YouTube-блогеров среди детей в мире семилетняя уроженка Краснодара Анастасия Радзинская с доходом 28 млн долл. Когда девочка только родилась, ей диагностировали детский центральный паралич. Ее отец решил завести канал на YouTube, чтобы снимать видео о том, как девочка справляется с болезнью. Однако затем диагноз не подтвердился и блог переквалифицировали в своего рода дневник Насти. Спустя семь лет после создания у канала 85,8 млн подписчиков, а сама девочка входит в топ-10 богатых блогеров по версии Forbes.

Мальчик из США Райн Кадзи также обязан своей историей успеха родителям. Канал открылся в 2015 году, когда четырехлетний Райн спросил свою маму: "Почему я до сих не на YouTube, хотя все мои сверстники уже там?" Мама прислушалась к словам своего ребенка и завела канал Ryan s World, где мальчик снимает распаковки новых игрушек. Сейчас у него 31,4 млн подписчиков. По состоянию на 2019 год Райн попал в список самых богатых блогеров в Forbes, его общий капитал составляет более 18 млн долл.

Kids Diana Show - еще один успешный канал с постсоветского пространства. Его ведет украинская девочка-блогер Диана. Тематика канала - личный дневник ее и брата Ромы. По словам матери детей Елены, изначально они не ставили цели монетизировать контент, но с каждым новым видео популярность канала росла. Сейчас Диана рассказывает о том, как она готовится к школе, играет, встречается с друзьями. Видео на канале выходят практически ежедневно и, по оценкам экспертов, приносят доход от 200 тыс. долл. за ролик. Всего на канале 88 млн подписчиков, а ежегодный доход превышает 27 млн долл.

Канал Vlad и Niki двух братьев, Влада и Никиты, о том, как они путешествуют по США. Его запустили относительно недавно - в 2018 году, но уже сейчас у ребят почти 78 млн подписчиков на англоязычной версии канала и 8,4 млн на русскоязычной. Предполагаемый доход с обоих каналов - больше 20 млн долларов в год.

Mister Max и Miss Katy принадлежат брату и сестре из Одессы, у каждого из них более 20 млн подписчиков. Оба канала были открыты отцом детей, там размещались забавные видео об их жизни. Например, снимались ролики о том, как дети едят мороженое, играют, купаются в бассейне и так далее. Предполагаемый доход Mister Max - почти 6 млн долл. в год, а у его сестры - 5 млн долл.

28 миллионов долларов зарабатывает уроженка Краснодара Анастасия Радзинская

"Дети-блогеры ничем не отличаются от взрослых, тут действуют те же правила игры и заработка (рекламные контракты с брендами, монетизация YouTube) с единственным отличием, оно же преимущество, - у них гораздо выше число просмотров, - говорит Кристина Петрова, основатель агентства PR Perfect.- Дело в том, что дети (аудитория детей-блогеров) любят пересматривать одно и то же бесчисленное количество раз. Доказательство этому то, что ролик, который впервые в истории YouTube набрал 10 млрд просмотров, - видео на детскую песенку Baby Shark".

По словам эксперта, рынок детских товаров и услуг, рекламодателей детей-блогеров, менее чувствителен к экономическим кризисам и другим колебаниям, так как на детях экономят в последнюю очередь.

"Количество детей-инфлюенсеров со временем будет только расти, так как дети проводят все больше времени, используя платформу через подключенные к интернету телевизоры и планшеты, - утверждает Лилиана Пертенава, руководитель глобального PR компании Rakuten Viber. - Юные зрители проводят за просмотром более 100 минут в день. Рынок тоже становится все более прибыльным, бренды будут продолжать полагаться на инфлюенсеров, чтобы рассказать о своих продуктах. Согласно исследованиям, контент инфлюенсеров появляется в 56% из 10 самых популярных тем контента YouTube, которые просматривают дети. Траты на продвижение детских товаров через каналы блогеров уже превысили 15 миллиардов долларов в 2021 году. Однако есть и риски - недостаточное внимание социальных видеосервисов к фильтрации контента, а также появление виртуальных блогеров, созданных самими брендам, может скорректировать доходы юных инфлюенсеров в будущем".