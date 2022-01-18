Сенатор предупредила об опасности политики США для Европы

Напряженность, которую США создали на Украине и в Беларуси, опасна прежде всего для Европы, уверена сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"Организованная из-за океана геополитическая и внутриполитическая напряженность на Украине и в Беларуси, применение санкционной политики опасны для ЕС. Для всех уже очевидно, что цена обещанных антироссийских санкций для самой Европы станет разрушительной", - сказала Ковитиди РИА Новости.

По ее мнению, европейским странам, которые зависят от поставок российского газа, придется искать дорогие альтернативы и возводить многомиллиардную инфраструктуру - от трубопроводов до насосных станций и специализированных хранилищ. Кроме того, Россия остается ключевым экспортером редкоземельных элементов.

Ковитиди полагает, что в ФРГ, Франции, Италии и Испании "уже не уверены в целесообразности вообще реализации санкционной политики против России".

"Очевидно, что европейская повестка сегодня требует выработки новой геополитической стратегии и замены ряда политических игроков", - добавила она.

Политик прогнозирует, что в ближайшее время можно будет увидеть рост активности некоторых стран-членов Европейского Союза, которые не входят в НАТО, например, Хорватии.

"Необходимость открытой европейской дискуссии об укреплении безопасности, ее самостоятельности становится актуальностью для Европы", - резюмировала Ольга Ковитиди.