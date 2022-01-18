Сенатор-врач объяснил сокращение ковид-карантина до недели

Сокращение карантина для тех, у кого обнаружен коронавирус, связано с преимущественно бессимптомным течением болезни при штамме "омикрон", сообщил "Российской газете" член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на на заседании Координационного совета по борьбе COVID-19 проанонсировала сокращение сроков карантина с 14 до семи дней.

"Это связано с тем, что сейчас по всем прогнозам будет увеличение пациентов с коронавирусной инфекцией, которая вызвана штаммом "омикрон". Его особенность в том, что будет большое количество людей, которые перенесут заболевание или бессимптомно, или с минимальными симптомами", - сказал Круглый.

Сенатор напомнил, что штамм "омикрон" очень контагиозный, но привитые могут даже не заметить проявления болезни, ее выявит только ПЦР-тест.

"Таких пациентов просто нет смысла держать на изоляции в течение двух недель. И при отсутствии клинических проявлений через неделю человек может вполне закончить изоляцию, закрыть больничный и выйти на работу", - подчеркнул Владимир Круглый.

Он напомнил, что такая практика принята во многих странах, в том числе в Европе.

"А те люди, которые имеют клинические проявления, какие-то симптомы, безусловно, будут находиться на лечении столько, сколько нужно", - заключил парламентарий.