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18.01.2022 13:06
Рубрика: Экономика

Сенаторы доработают законодательство об автодорогах

Текст: Дмитрий Гончарук

В России появятся единые правила внедрения интеллектуальных транспортных систем в крупных городах и концепция развития пассажирских автоперевозок. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Несмотря на пандемию, в России удалось сохранить темпы и качество работ по строительству и поддержанию сохранности дорог в стране. Но при этом существует множество проблем и противоречий, которые придется исправлять в том числе и на законодательном уровне в 2022 году… Отсутствуют единые правила внедрения интеллектуальных транспортных систем в городах с населением более 300 тысяч человек", - сказал Васильев РИА Новости.

По мнению сенатора, если не исправить ситуацию, то это неминуемо затруднит вхождение в единое цифровое пространство.

Кроме того, в Совфеде хотят актуализировать показатели количества автодорог в регионах и муниципалитетах, а также нормы по наличию отечественного оборудования в закупках. Продолжится и работа по усилению ответственности за нелегальные пассажирские перевозки.

"У нас на государственном уровне отсутствует концепция развития пассажирских автоперевозок как отрасли российской экономики. Этот пробел еще предстоит устранить", - отметил законодатель. Он добавил, что предложение о разработке такой концепции сенаторы уже направили в правительство.

Экономика Транспорт Законодательная власть Совет Федерации Законопроекты и комментарии

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