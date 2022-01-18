Сенаторы доработают законодательство об автодорогах

В России появятся единые правила внедрения интеллектуальных транспортных систем в крупных городах и концепция развития пассажирских автоперевозок. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

"Несмотря на пандемию, в России удалось сохранить темпы и качество работ по строительству и поддержанию сохранности дорог в стране. Но при этом существует множество проблем и противоречий, которые придется исправлять в том числе и на законодательном уровне в 2022 году… Отсутствуют единые правила внедрения интеллектуальных транспортных систем в городах с населением более 300 тысяч человек", - сказал Васильев РИА Новости.

По мнению сенатора, если не исправить ситуацию, то это неминуемо затруднит вхождение в единое цифровое пространство.

Кроме того, в Совфеде хотят актуализировать показатели количества автодорог в регионах и муниципалитетах, а также нормы по наличию отечественного оборудования в закупках. Продолжится и работа по усилению ответственности за нелегальные пассажирские перевозки.

"У нас на государственном уровне отсутствует концепция развития пассажирских автоперевозок как отрасли российской экономики. Этот пробел еще предстоит устранить", - отметил законодатель. Он добавил, что предложение о разработке такой концепции сенаторы уже направили в правительство.