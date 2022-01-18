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18.01.2022 16:14
Рубрика: Экономика

Шадаев: Отказ от сдачи биометрии не ограничит граждан в возможностях

Текст: Олег Капранов
Глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал возможность доступа на портал Госулуги при помощи биометрии.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

По словам чиновника, все существующие сервисы останутся доступными и тем, кто откажется от сдачи биометрических данных.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
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"Биометрия расширяет возможности пользователей Госуслуг, но не накладывает никаких ограничений на существующие сервисы. Если студент вуза захочет сдать экзамен удалённо, ему потребуется сдать биометрию - это необходимо для подтверждения личности. При этом у пользователя всегда будет возможность прийти в вуз и сдать экзамен лично. В любом случае останется возможность выбора варианта получения услуги. Сдача биометрии будет необходима для подтверждения личности при оказании ряда услуг, это позволит избежать преступлений при совершении юридически значимых сделок. Еще раз подчеркну, что все существующие сервисы останутся доступными зарегистрированным пользователям без необходимости сдачи биометрических образцов", - уточнил Шадаев.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в России началась разработка нового способа аутентификации пользователя портала Госуслуги - вход в личный кабинет будет осуществляться с помощью данных единой биометрической системы, запущенной в конце 2021 года.

Экономика Отрасли Связь Государственные интернет-услуги

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