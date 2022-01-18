Швеция отменила тесты на COVID-19 для всех въезжающих

Прибывающим в Швецию иностранцам больше не нужно предъявлять отрицательный тест на COVID-19.

"Правительство приняло решение вернуться к ограничениям на въезд, действовавшим до 28 декабря 2021 года. В этой связи требование об отрицательном тесте на коронавирус, сделанное в течение 48 часов до въезда, отменяется", - говорится с сообщении.

Ранее Швеция ужесточила ограничения для прибывающих в страну иностранных граждан, с 28 декабря у них требовали отрицательный тест на COVID-19.

В конце декабря более 600 человек, желавших попасть из Дании в Швецию, получили отказ из-за требований о предоставлении отрицательного теста на коронавирус при пересечении границы.