В Минобороны РФ сообщили о целях проверки сил реагирования Союзного государства

Во вторник, 18 января, замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе рассказал, с какой целью в феврале планируется проверить эффективность действий совместных сил реагирования России и Беларуси.

По словам генерала, главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления, войск и сил выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства. Причем, как подчеркнул Фомин, в рамках этой проверки военные собираются подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности. Для командования важно, чтобы силы реагирования также были готовы к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях.

Фото: Минобороны РФ

Замминистра обороны РФ проинформировал иностранных военных атташе, что в ходе переброски российских военнослужащих в рамках учений будут оценены возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки людей и техники. "Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства", - подчеркнул Фомин.

Фото: Минобороны РФ

Он также сказал, что к проверке на территории Беларуси от РФ привлекается часть органов управления и подразделений Восточного военного округа. Речь - о тех подразделениях и штабах ВВО, которые сейчас участвуют во внезапной проверке боеготовности в Вооруженных силах. Об этой проверке ранее сообщили в Минобороны России, напомнил замминистра.