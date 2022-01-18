СК расследует десятки дел о криминале в похоронной сфере

По мнению политолога, закон гарантирует гражданам бесплатное получение многих услуг, связанных с погребением. Но люди при получении таких услуг нередко становятся жертвами мошенников. Орлов предлагает сурово наказывать за такое мошенничество штрафом и сроком до четырех лет. А если преступление было совершено группой, штраф поднять до миллиона рублей или отправить в зону на восемь лет.
А что сейчас? Из последних примеров - распоряжение Александра Бастрыкина, когда он моментально поручил проверить информацию о возможных коррупционных связях чиновников и похоронного бизнеса в одном из районов Краснодарского края. Напомним, осенью один из федеральных каналов обсуждал ЧП в городе Тимашевске. Там бюро судебно-медицинской экспертизы потребовало у родственников умершей женщины деньги за доставку ее тела в морг. Тогда предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, сам привез тело умершей в морг. Но там его отказались принимать. В итоге предприниматель со своим помощником принесли тело женщины к администрации Тимашевского района.
В эфире телеканала, рассказавшего эту историю, речь шла о возможных коррупционных связях районных должностных лиц и правоохранительных органов с представителями похоронного бизнеса.
А в Пензенской области по материалам СК осудили бывшего начальника отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства Пензы за взятки. СК доказал, что чиновник регулярно получал от десяти работников ритуальных агентств взятки за незаконные действия - принятие положительного решения по заявлениям граждан о повторном захоронении в одну могилу тел родственников без предоставления комплекта документов, подтверждающих близкое родство.
Весной прошлого года в Ульяновской области двое граждан отправились в колонию за убийство братьев-предпринимателей. Погибших хотели устранить как конкурентов в сфере предоставления ритуальных услуг. Их застрелили на базе по изготовлению надгробий в поселке Карсун. Убийцы получили 18 и 17 лет колонии строгого режима. Они должны выплатить по 5,5 миллиона рублей каждый родственникам погибших.
В феврале прошлого года в Приморском крае СК отправил в суд дело о подкупе и взятках, которые брал директор муниципального предприятия "Некрополь".Чиновник, как доказали следователи, получил более 326 млн рублей от директора коммерческого предприятия, а также от учредителя другой коммерческой организации, оказывающей ритуальные услуги за беспрепятственное оформление заказов на захоронение, погребение и кремацию умерших, а также за торговлю цветами, предметами похоронного ритуала и материалами по благоустройству могил. Уголовное дело до сих пор рассматривается в суде.
Минувшим летом СК по Тверской области предъявил обвинение врачу-патологоанатому ГБУЗ "Бежецкая ЦРБ". По версии следствия, патологоанатом и фельдшер-лаборант вымогали деньги у родных умерших.
А в Брянске было возбуждено дело против заведующего патологоанатомическим отделением "Брянской областной больницы N1" и его работников. Эти граждане вместе с коммерсантами, которые занимались ритуальным бизнесом, банально обманывали людей. В деле сказано, что они ввели в заблуждение более 80 граждан. Несчастные люди платили за ускоренную выдачу тел умерших немалые деньги. Следователи подсчитали, что этой группой мошенников было незаконно получено более 400 000 рублей.
В следственном ведомстве корреспонденту "РГ" рассказали, что в настоящее время среди обвиняемых - 18 человек, в том числе организатор преступных действий. Более 200 потерпевших. Дело еще расследуется.