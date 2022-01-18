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18.01.2022 01:36
Рубрика: Происшествия

СК расследует десятки дел о криминале в похоронной сфере

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 9(8657)
Одной из обсуждаемых новостей вчера стало громкое предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова. Об этом предложении, направленном главе Совфеда Валентине Матвиенко, сообщил телеканал RT. Орлов считает, что необходимо ввести новую статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг.

По мнению политолога, закон гарантирует гражданам бесплатное получение многих услуг, связанных с погребением. Но люди при получении таких услуг нередко становятся жертвами мошенников. Орлов предлагает сурово наказывать за такое мошенничество штрафом и сроком до четырех лет. А если преступление было совершено группой, штраф поднять до миллиона рублей или отправить в зону на восемь лет.

Фото: Следственный комитет РФ
Бастрыкин: Число дел о преступлениях экстремистской направленности выросло

А что сейчас? Из последних примеров - распоряжение Александра Бастрыкина, когда он моментально поручил проверить информацию о возможных коррупционных связях чиновников и похоронного бизнеса в одном из районов Краснодарского края. Напомним, осенью один из федеральных каналов обсуждал ЧП в городе Тимашевске. Там бюро судебно-медицинской экспертизы потребовало у родственников умершей женщины деньги за доставку ее тела в морг. Тогда предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, сам привез тело умершей в морг. Но там его отказались принимать. В итоге предприниматель со своим помощником принесли тело женщины к администрации Тимашевского района.

В эфире телеканала, рассказавшего эту историю, речь шла о возможных коррупционных связях районных должностных лиц и правоохранительных органов с представителями похоронного бизнеса.

А в Пензенской области по материалам СК осудили бывшего начальника отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства Пензы за взятки. СК доказал, что чиновник регулярно получал от десяти работников ритуальных агентств взятки за незаконные действия - принятие положительного решения по заявлениям граждан о повторном захоронении в одну могилу тел родственников без предоставления комплекта документов, подтверждающих близкое родство.

Весной прошлого года в Ульяновской области двое граждан отправились в колонию за убийство братьев-предпринимателей. Погибших хотели устранить как конкурентов в сфере предоставления ритуальных услуг. Их застрелили на базе по изготовлению надгробий в поселке Карсун. Убийцы получили 18 и 17 лет колонии строгого режима. Они должны выплатить по 5,5 миллиона рублей каждый родственникам погибших.

Если преступление было совершено группой, штраф поднять до миллиона рублей или отправить в зону на восемь лет

В феврале прошлого года в Приморском крае СК отправил в суд дело о подкупе и взятках, которые брал директор муниципального предприятия "Некрополь".Чиновник, как доказали следователи, получил более 326 млн рублей от директора коммерческого предприятия, а также от учредителя другой коммерческой организации, оказывающей ритуальные услуги за беспрепятственное оформление заказов на захоронение, погребение и кремацию умерших, а также за торговлю цветами, предметами похоронного ритуала и материалами по благоустройству могил. Уголовное дело до сих пор рассматривается в суде.

Фото: iStock
Бастрыкин: Авторы информплощадок должны нести ответственность наравне со СМИ

Минувшим летом СК по Тверской области предъявил обвинение врачу-патологоанатому ГБУЗ "Бежецкая ЦРБ". По версии следствия, патологоанатом и фельдшер-лаборант вымогали деньги у родных умерших.

А в Брянске было возбуждено дело против заведующего патологоанатомическим отделением "Брянской областной больницы N1" и его работников. Эти граждане вместе с коммерсантами, которые занимались ритуальным бизнесом, банально обманывали людей. В деле сказано, что они ввели в заблуждение более 80 граждан. Несчастные люди платили за ускоренную выдачу тел умерших немалые деньги. Следователи подсчитали, что этой группой мошенников было незаконно получено более 400 000 рублей.

В следственном ведомстве корреспонденту "РГ" рассказали, что в настоящее время среди обвиняемых - 18 человек, в том числе организатор преступных действий. Более 200 потерпевших. Дело еще расследуется.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет

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