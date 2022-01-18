Скрипки, виолончели и смычки промаркируют

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о нанесении маркировки на все струнные смычковые инструменты и смычки при прохождении таможни для вывоза их за границу. При этом не важно, имеет ли инструмент культурную ценность или нет.

Автором инициативы выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, напоминает ТАСС. В пояснительной записке четко говорится, что для получения разрешения на временный вывоз за границу струнного смычкового музыкального инструмента, он должен быть промаркирован. Это сделано для того, чтобы исключить саму возможность вывоза редкой и ценной скрипки под видом современного инструмента.

Напомним, что в 2019 году уже были внесены изменения в закон "О вывозе и ввозе культурных ценностей", которые ввели обязательную маркировку для музыкальных инструментов и смычков, представляющих культурную ценность. Это процедура облегчила оформление паспортов на них и их идентификацию при пересечении границы России.

Новый закон распространит это требование на все струнные инструменты и смычки. Если инструмент не представляет культурной ценности, на него будут наносить специальную химическую метку, а при желании заявителя, и радиочастотную метку с уникальным кодом. Специальные приборы для считывания химической метки уже есть в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока.

Законодатели уверены, что эта мера создаст дополнительный барьер и остановит любителей контрабанды.