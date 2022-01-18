СМИ: В столице Йемена 9 человек погибли в результате атак аравийской коалиции

В понедельник вечером не менее девяти человек погибли в столице Йемена - Сане - в результате ударов аравийской коалиции. Об этом сообщил телеканал "Аль-Масира".

Атакам с воздуха подвергся жилой квартал Эль-Либи, удерживаемый сторонниками йеменского шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Пять домов полностью разрушены, повреждения получили еще десятки зданий по соседству. Среди погибших есть женщины, под завалами остаются люди, передает ТАСС, ссылаясь на телеканал.

Ранее возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о начале бомбардировки Саны. Это произошло после того, как хуситы атаковали территорию ОАЭ. Здесь ударам беспилотников подверглась инфраструктура Национальной нефтяной компании Абу-Даби, а также строительная площадка в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. По последним данным, четыре человека погибли, более пяти получили ранения.