Софт для геологоразведки начинают производить в России

В России создается Центр обработки данных (ЦОД), где будут собраны и оцифрованы основные сведения о месторождениях полезных ископаемых. По замыслу авторов проекта - Минприроды и Роснедр - это упростит инвесторам оценки перспектив освоения разных участков.

Работы уже начаты, их планируют закончить за три года. Стоимость проекта оценивается в 19,7 млрд рублей, их рассчитывают получить без привлечения средств бюджета у заинтересованных инвесторов. В идеале это приведет к появлению фондового рынка недр, повысит инвестиционную привлекательность вложений в разработку месторождений и упростить взаимодействие добывающих компаний и, например, компаний, создающих инфраструктуру - транспортную, энергетическую или социальную, считает глава Роснедр Евгений Петров.

Естественно, в базу будут вноситься и данные о новых, только открытых месторождениях. За последние пару лет геология вернула себе внимание государства. В 2021 году правительство утвердило Стратегическую инициативу "Геология: возрождение легенды". Предполагается, что на ее реализацию в течение трех лет будет выделен 31 млрд рублей, из которых 15 млрд - на перевооружение геолого-разведочных предприятий.

Программа по импортозамещению технологий в сфере геологоразведки должна быть подготовлена правительством в феврале этого года. Особое внимание будет уделяться локализации программного обеспечения (ПО) для геологоразведки, которое пока в основном импортное.

Эпоха простых открытий в геологии прошла, и сейчас для поиска полезных ископаемых необходим весь потенциал современной техники: от беспилотных комплексов и буровых установок до современных мобильных технологий глубинной сейсморазведки с невзрывными источниками и программного обеспечения для них.

В зависимости от импорта технологий не было особой беды, но против нашей страны работают санкции. Например, под них попадает оборудование для разведки и добычи нефти на шельфе. Кроме этого, учитывая сложные климатические условия русской Арктики, Сибири и Дальнего Востока, не всякое импортное оборудование подходит для работы в нашей стране.

Первые проекты уже есть. В этом году "Росгеология" локализует программный продукт для геологоразведки Paradigm компании Emerson. Это программное обеспечение с открытым кодом станет российским, и на его основе можно будет создавать софт для конкретных нужд отечественных компаний, занимающихся геологоразведкой. На базе Paradigm можно будет создавать собственные узкоспециализированные продукты для обработки геологической информации. Особенно востребован полученный продукт может быть для разведки и освоения трудноизвлекаемых запасов.

По словам главы компании Сергея Горькова, сейчас общая зависимость от импорта ПО в геологоразведке в России составляет 95%, а после локализации продукта ее получится снизить до 50%. Соглашение с Emerson уже подписано.

По данным "Газпрома", еще в 2015 году компания не использовала отечественное ПО в геологоразведке и разработке месторождений углеводородов. В 2020 году 75% ПО в этих сферах уже стало российским.

В "Газпром нефти" рассказали "РГ", что компания приняла стратегию поэтапного импортозамещения зарубежного специализированного ПО для разведки и добычи углеводородов. Например, совместно с МФТИ реализован проект по разработке и внедрению системы гидродинамического моделирования. Кроме того, "Газпром нефть" является одним из инициаторов и учредителей Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования, основным направлением деятельности которой является развитие и поддержка российских технологий.